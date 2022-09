Oblíbené druhy pokojovek, které mohou být nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky

V dnešní době existuje při výběru pokojových rostlin téměř až nepřeberné množství možností. Můžete najít rostliny velké, malé, barevné, tlusté i tenké, zkrátka vše, na co si vzpomenete. Vzhled by ale neměl být tím jediným faktorem, který při výběru pokojovek zvážíte.

Některé květiny nás mohou zaujmout na první pohled a může být lákavé je zkrátka zakoupit bez toho, aniž bychom o nich cokoliv zjištovali. Nenechte se ale zlákat, mohlo by to totiž skončit katastrofou. Zvláště pokud máte domácí mazlíčky nebo malé děti, které by se mohly pokusit nový přírůstek do vaší domácí džungle ochutnat.

Nenechte se zmást ani v případě, kdy jde o poměrně známou rostlinu, kterou jste viděli v domovech u všech svých známých. Ne všechny oblíbené pokojovky jsou totiž bezpečné.

Filodendron

Tato pokojová rostlina je v poslední době jednou z těch nejoblíbenějších, a to zejména proto, že není náročná a péči o ni zvládne i začátečník. Tato květina je ale nebezpečná jak pro lidi, tak pro zvířata, obsahuje totiž krystaly šťavelnanu vápenatého. Je tak důležité se této rostliny buď zbavit, nebo ji udržovat mimo dosah dětí a zvířat. U dětí může způsobit vyrážku a otok.

Konzumace většího množství této rostliny může vyvolat dokonce i smrt.

U psů a koček může vyvolat záchvaty, křeče, bolesti a otok.

Šplhavnice

Pozor bychom si měli dát i na tuto populární žíhanou rostlinu. Je sice poměrně nenáročná a je jednou z nejlepších přírodních čističek vzduchu, může ale uškodit jak lidem, tak i zvířatům.

U lidí může způsobit podráždění kůže, pálení, otok jazyku a hrdla, zvracení a průjem. Domácím mazlíčkům může podráždit žaludek, způsobit potíže s dýcháním, otok a dokonce i smrt.

Syngónium

Tuto pokojovku můžeme najít v nejedné domácnosti. Je totiž velmi lehké se o ni starat, zvládne to opravdu každý.

U lidí a zvířat ale může vyvolat podráždění kůže, zvracení a podrážděný žaludek. V tomto případě dokonce ani nestačí ji umístit mimo dosah. Pravidelně totiž shazuje listy.

Lilie

Tyto nádherné a aromatické květiny jsou ozdobou každého interiéru, zároveň ale nebezpečnou nástrahou pro děti a domácí mazlíčky. Některé její druhy, mezi které patří mimo jiné velikonoční a asijská lilie, mohou u lidí způsobit nevolnost, zvracení, rozmazané vidění, podráždění kůže a bolesti hlavy. U zvířat mohou vyvolat zvracení, nechuť k jídlu, selhání jater a smrt, a to zejména u koček.

Toulcovka

Tato rostlina patří mezi ty nejoblíbenější druhy pokojovek vůbec. Stejně jako předchozí rostliny na tomto seznamu ale není tou nejlepší volbou pro domácnost, ve které se vyskytují malé děti a domácí mazlíčci.

U lidí může vyvolat celou řadu symptomů, mezi které patří mimo jiné i problémy s polykáním, zvracení, nevolnost a průjem. Toxická je také pro kočky a psy, u kterých může vyvolat kromě zvracení, průjmu a dalších příznaků i selhání ledvin.

Zdroj: Dengarden

