Octomilky: Jak se jich jednoduše a levně zbavit

K tomu, abyste se s octomilkami rozloučili jednou provždy, dokonce ani nemusíte kupovat žádné drahé přípravky. Můžete na ně totiž podomácku jednoduše vyrobit hned několik pastí, které je polapí a nepustí.

K nalákání octomilek můžete použít obyčejný jablečný ocet.

Nejdříve je ale potřeba všechny povrchy v kuchyni důkladně uklidit a odstranit z nich veškeré zbytky jídla, které by mohly tyto malé mušky přilákat. Také až příliš zralé ovoce, to octomilky nejen láká, ale také se s jeho pomocí rozmnožují, kladou do něj totiž vajíčka.

Octomilky uklizené prostory přímo nesnáší. Pokud ani důkladný úklid kuchyňské linky nepomůže, můžete začít vyrábět svou past.

Jak vyrobit past na octomilky

Připravte si k ruce jablečný ocet a najděte si menší skleněnou misku či zavařovací sklenici. Tyto mušky láká zejména vůně ovocného kvašení, jablečnému octu tak zkrátka nemohou odolat. Ocet nalijte na dno nádoby, přikryjte ji fólií a do fólie udělejte malé dírky.

Jablečný ocet mušky přiláká dovnitř nádoby, ven už se ale nedostanou.

Dalším způsobem, jak se jednoduše zbavit octomilek, je směs jablečného octa a jaru na nádobí. Smíchejte malé množství jablečného octa s několika kapkami jaru v malé misce či sklenici a máte hotovo.

Ocet mušky naláká a jar zajistí, že po přistání na octovou směs už neuniknou.

Použijte víno nebo pivo

Pokud vám v láhvi piva či vína trochu zbylo, můžete zbytek těchto nápojů využít k boji proti octomilkám. Pivo i víno totiž octomilky spolehlivě nalákají a zúžené hrdlo láhve vám poslouží jako bariéra. Jde tedy o jeden z nejjednodušších způsobů, jak se těchto mušek zbavit.

Ideální je ale udržovat vaši kuchyň v čistotě a nenechávat v ní až příliš zralé ovoce. Tak jejich výskytu předejdete a ušetříte si práci.

Zdroj: Country Living

