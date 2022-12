Silvestr ve světě: Rvačka se sousedy, vyhazování nábytku z oken i vodní bitva

Silvestr se v průběhu let stal především svátkem večírků a hodování. Tradice oslav Nového roku spadá ale již do období pravěku. Tehdy byly tyto oslavy spíše rituální. Jednalo se o poděkování Bohu za bohatou úrodu či dobré počasí. Sjednocení data oslav Nového roku proběhlo až v 16. století. Do té doby slavil každý stát Nový rok v jinou dobu. A i dnes slaví odlišně. Zatímco u nás je symbolem Silvestra ohňostroj, v Thajsku je to vodní bitva. V Dánsku zase rozbíjí talíře o vchodové dveře.