Spotřebiče, které plýtvají elektřinou, i když je zrovna nepoužíváte

Náklady na život se v posledních týdnech výrazně zvýšily, řada z nás proto přemýšlí nad tím, jakými způsoby bychom mohli ušetřit. Podle expertů je vypojení některých spotřebičů ze zásuvky ideálním způsobem, jak snížit náklady za elektřinu.

Podle specialistů je možné vypojením tzv. energetických upírů ušetřit až 23 % celkové spotřeby elektřiny. Pokud je tedy váš roční účet za elektřinu ve výši 20 000 korun, můžete vypojením těchto spotřebičů ze zásuvky ušetřit až 4 600 korun za rok.

Expert na efektivní využití energií Ron Bohm pro Express prozradil, že ročně se tímto způsobem zbytečně využije tak obrovské množství energie, že její cena převyšuje několik miliard korun.

„Jde o elektronické spotřebiče, jako jsou nabíječky nebo i světla po celém domě. Tyto druhy spotřebičů neustále čerpají určité množství energie ze sítě, a to dokonce i když jsou vypnuté,“ uvedl.

Podle experta je tedy nejideálnější spotřebiče, které momentálně nepoužíváte, ze zásuvky zkrátka vypojit, a to dokonce i v případě, že jsou vypnuté. Jde zejména o nabíječky k notebookům, televize, hrací konzole a dokonce i kopírky. Výjimkou nejsou ani kuchyňské spotřebiče, mezi které patří i opékače topinek a konvice.

Nabíječka, která je zapojená do zásuvky, vás může stát až 1 500 korun ročně, a to i v případě, že na ni celý rok není napojený telefon.

To samé platí i o nejrůznějších zvukových systémech a herních konzolích, tam si ale dokonce ještě připlatíte, ty se totiž při pouhém zapojení do zásuvky mohou vyšplhat až na 2 000 korun za rok, a to opět aniž byste je použili.

Je tedy nutné zamyslet se na tím, jak často používáte nejrůznější spotřebiče ve vaší domácnosti. Vypojit ze zásuvky můžete zejména ty spotřebiče, které využíváte jen sporadicky.

Zdroj: Express

