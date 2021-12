Trápí vás námraza na oknech u auta? Zbavte se jí snadno, levně a hlavně rychle

Už se vám někdy stalo, že jste se námrazu snažili odstranit manuálně, zatímco vám mrzly ruce, ale nepomáhalo to, tak jste se snažili si pomoci speciálním sprejem, ale nic se nezměnilo?

To bohužel zažila již většina řidičů, stejně jako pocit poražení a bezmoci, když si po několika minutách mrznutí a škrabání raději jdete sednout do vnitřku auta a v teple počkáte na to, až okna sama rozmrznou.

To ale může trvat celé věky a navíc vás to může svádět k opuštění parkovacího místa dříve, než budou vaše skla plně průhledná, a to je ta nejhorší možná varianta.

Předtím, než vyrazíte do práce, je nutné, abyste:

vyčistili a odmlžili všechna zpětná zrcátka

očistili svou poznávací značku

odstranili z vozidla veškerý sníh

Jak na rychlé rozmražení oken

Nejdříve je nutné zapnout klimatizaci v autě na ten nejteplejší stupeň a následně manuálně odstranit veškerou námrazu, kterou lze z oken sundat bez větší námahy.

Alkohol

Pokud opravdu spěcháte a přenesete přes srdce plýtvání alkoholem, tak můžete okna lehce rozmrazit i třeba s pomocí vodky.

Díky své vysoké koncentraci ethanolu vodka rychle rozpustí námrazu na oknech a vy můžete okamžitě vyrazit. Ideální je použít lahev se sprejovým uzávěrem.

Slaná voda

K tomuto způsobu odstranění námrazy budete potřebovat jen vodu, sůl a starý ručník. Nejdříve smícháte sůl s teplou vodou v poměru 1:2 a poté tento mix nastříkáte na okna pomocí sprejové lahve.

Námraza se poté začne pomalu, ale jistě rozpouštět a poté už stačí jen lehce odstranit její zbytky ručníkem nebo hadrem.

Lák z okurek

Největším překvapením je očištění zmrzlých oken pomocí okurkového láku. Jeho kyselost vám pomůže odstranění námrazy z oken mnohonásobně urychlit.

Zdroj: Express

