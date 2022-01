Trápí vás zažloutlé skvrny na povlečení nebo polštářích? Pomůže jednoduchý trik

Odolné skvrny na dece a polštářích se bohužel často tvoří i přes povlečení, je to sice zcela běžný jev, to ale neznamená, že lze lehce odstranit.

Pokud jste tyto odolné skvrny zkoušeli vyprat, ale nezmizely, pomůže vám tento jednoduchý trik. V případě polštářů totiž není vždy ideální je prát v pračce, protože se může stát, že ztratí svůj tvar. Dokonce i tak odolné skvrny jako tyto lze ale odstranit i pomocí ručního praní. Navíc si tam můžete být jisti, že váš polštář svůj původní tvar neztratí.

Některé hospodyňky doporučují napustit vanu co možná nejteplejší vodou, přidat do ní trochu boraxu, pracího prášku nebo gelu a do této směsi poté jednotlivě namočit deky a polštáře.

Nejdříve je potřeba je nechat ve vaně chvíli namočené, aby se skvrny začaly z látek pomalu uvolňovat. Po nějaké době můžete přistoupit k manuálnímu ručnímu praní a polštáře a deky drhnout o sebe do té doby, než se z nich veškeré skvrny neuvolní.

Druhý možný způsob je použít bělidlo.

Postup zůstává stejný, nejdříve napusťte vanu co nejteplejší vodou, ale místo boraxu do vodní lázně přidejte bělidlo a gel na praní. Tento způsob je nejvhodnější zejména na silně znečištěné lůžkoviny.

Směs bělidla a pracího prášku či gelu si po chvilce poradí i s těmi nejvíce odolnými skvrnami.

Při ručním praní s látkami, jako je borax nebo bělidlo, si nezapomeňte před namočením rukou do vody s lůžkovinami nasadit gumové rukavice, jinak může dojít k podráždění pokožky.

Dalším způsobem, který můžete k odstranění odolných skvrn použít, je teplá vodní lázeň s boraxem, octem, pracím práškem a roztokem na odstranění skvrn. Doporučuje se tomto roztoku polštáře a deky nechat namočené několik hodin.

Po vyprání nezapomeňte nechat lůžkoviny dostatečně vyschnout, než je složíte do skříně či komody. Pokud by v nich totiž zůstala vlhkost, může se stát, že se uvnitř začne tvořit plíseň a o polštáře a deky tak přijdete.

