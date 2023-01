Vitamíny a ženské zdraví: Zjistěte podle věku, jaké do svého těla doplnit

Výběr vitamínů ovlivňuje celá řada faktorů. Patří mezi ně těhotenství, zdravotní stav, věk nebo i zlozvyky, jako je kouření. Vždy bychom tedy měly brát náš celkový zdravotní stav v potaz.

Na jaké vitamíny bychom neměly zapomínat?

Obecně by se ženy měly zaměřit zejména na dostatečný příjem těchto vitamínů:

antioxidanty – pomáhají ochránit buňky našeho těla před poškozením volnými radikály

beta-karoten – důležitý pro náš zrak, pleť a tkáně

Obsahují ho: meruňky, meloun, mrkve, kadeřávek, dýně a další

vitamín C – hraje důležitou roli v produkci červených krvinek

Obsahují ho: brokolice, grapefruit, pomeranče, brambory, papriky a další

vitamín E – podporuje zdraví buněk v těle

Obsahují ho: olej z tresčích jater, lískové ořechy, slunečnicová semínka, arašídové máslo a další

B vitamíny (zejména vitamín B6, B12 a folát)

vitamín B6 – podporuje zdraví našeho mozku a správné fungování našeho metabolismu

Obsahují ho: avokádo, banán, drůbež, maso, ovesné vločky a další

vitamín B12 – hraje důležitou roli při produkci červených krvinek a podporuje správnou funkci našeho metabolismu

Obsahují ho: vajíčka, sýr, maso, jogurt, mléko

folát – podporuje správné budování mozku, vytváří DNA a RNA a zabraňuje změnám v DNA, které mohou vést ke vzniku vážných onemocnění, podporuje tvorbu červených krvinek

Obsahují ho: vajíčka, černé fazole, játra, cizrna a další

vitamín D – je klíčový při správném využívání vápníku a fosforu v našem těle

Obsahují ho: tučné ryby, vajíčka, obohacené potraviny a další

vitamín K – podporuje zdraví našich kostí, předchází vzniku krevních sraženin

Obsahují ho: listová zelenina, rybí olej, sója a další

V různých životních obdobích ženy se může potřeba jednotlivých druhů vitamínů měnit.

Kuřačky

Ženy, které si rády dají cigaretu, by se měly zaměřit zejména na dostatečný příjem vitamínu C. Potřebují totiž zhruba o 35 mg vitamínu C denně více než nekuřačky.

Děti a náctileté dívky

Výzkumy poukazují na to, že náctileté dívky často trpí nedostatkem živin, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu. Dívky totiž často konzumují stravu s nízkým obsahem minerálů a vitamínů, což zvyšuje riziko vzniku zdravotních problémů spojených s nedostatkem živin v těle.

Dívky ve věku od 9 do 13 let potřebují menší množství živin než dospělé ženy, kolem 14. roku se ale tento rozdíl vyrovnává.

Dospívající dívky nejčastěji trpí nedostatkem vitamínu D a folátu.

Ženy ve věku od 19 do 50 let

Dospělé ženy by se měly zaměřit zejména na dostatečný příjem vitamínu D, železa a vitamínu B6. Studie dokazují, že ženám v tomto věku často schází právě tyto živiny.

Těhotné a kojící ženy

V těhotenství je nezbytné náš denní příjem živin navýšit. Těhotné ženy tak mají mnohem větší riziko, že jim bude nějaký vitamín chybět. Jedním z vitamínů, kterého nemá dostatek 18 až 84 % těhotných žen, je vitamín D.

Těhotné ženy potřebují zhruba 4 000 IU vitamínu D denně.

vitamínu D denně. Kojící ženy potřebují zhruba 6 400 IU vitamínu D denně.

Ženy starší 50 let

Ženy po menopauze nejčastěji trpí nedostatkem vitamínu C, D, B6 a B12. U starších žen mohou k nedostatku určitých živin v jejich organismu přispívat i nejrůznější druhy léčiv, které zmírňují příznaky nejrůznějších druhů onemocnění spojených s věkem.

