Zhubnout můžete i pouhou chůzí: Kolik kroků denně stačí?

Po celém světě se stalo jedním z nejoblíbenějších fitness cílů dosažení 10 000 kroků denně. Pro většinu lidí je totiž tento počet kroků větší než jejich denní průměr, zároveň ale není nedosažitelný a navíc se snadno pamatuje.

Stačí to?

Při průměrném kroku o délce 75 cm odpovídá vzdálenost 10 000 kroků 7,5 kilometru. Tuto vzdálenost lze bez problému ujít do dvou hodin, a to i pomalejším tempem. Nemusí jít ale pouze o procházku, váš chytrý telefon či krokoměr vám může kroky měřit po celý den.

Do celkového počtu 10 000 kroků se vám tak započítá i cesta na tramvaj, do práce, do supermarketu a další běžné pochůzky. Odpoledne tak můžete zkontrolovat, jak na tom s počtem kroků jste, a případně se vydat na krátkou procházku, abyste "dochodili" část kroků, která vám zbývá do splnění vašeho denního cíle.

To, kolik kroků denně potřebujete ujít, záleží zejména na tom, kolik kalorií denně přijímáte ve stravě.

K tomu, abyste shodili přebytečná kila, je totiž nutné, abyste vydali více kalorií, než jich přijmete. Většina lidí spálí 10 000 kroky zhruba 300 až 400 kalorií. To, jestli vám tento počet spálených kalorií stačí k tomu, abyste chůzí zhubli, záleží na vašem jídelníčku. Většina lidí potřebuje k tomu, aby shodila přebytečná kila, spálit zhruba 500 kalorií denně navíc. Toho dosáhnete zhruba 15 000 kroky.

K tomu, abyste dosáhli cíle 15 000 kroků denně, se doporučuje nezvyšovat vaše průměrné množství kroků nárazově, ale spíše postupně. Ideální je kroky navyšovat např. každý týden o jeden tisíc, až se postupně dostanete k vašemu cíli. Pokud se totiž rozhodnete dosáhnout cíle 15 000 kroků denně "pomalu, ale jistě," je mnohem pravděpodobnější, že vám tento zvyk vydrží.

K tomu, aby vám kroky pomohly shodit přebytečná kila, je klíčové udržovat si pomocí určitého počtu kroků denně kalorický deficit (spálit více kalorií, než daný den přijmete) a pravidelnost.

Zdroj: Insider

