Babiš prezidentem? Odpověď Andreji Babišovi na otázku, proč by měl kandidovat

ptáte se, proč byste měl kandidovat na prezidenta. Sám to nejspíš dobře víte, ale když to tedy chcete pokud to chcete slyšet od nás, tak rádi pomůžeme!

Budete mít moc zastavovat trestní řízení, promíjet tresty, udílet milosti. Pět let absolutní beztrestnosti! Zvažte to. Hrad je hrad. Budete v bezpečí před jakýmkoliv policejním vyšetřováním, budete beztrestný, všechny soudy s vámi se zastaví, stejně tak všechna vyšetřování. Čapí hnízdo a všechny další starosti spojené s vaší kriminální minulostí, budou rázem pryč. A co víc, budete mít moc zastavovat trestní řízení, promíjet tresty, udílet milosti. Pět let absolutní beztrestnosti! Zvažte to.

Babiš prezidentem, to bude terno!

Také budete moci dosazovat svoje lidi na důležité pozice, aby sloužili vašim cílům. Jmenujete členy bankovní rady, profesory, velvyslance, generály, soudce. Obrovská armáda loajálních lidí na důležitých místech ve státní správě, diplomacii, armádě, soudnictví. Tak jak už to teď částečně máte a jak to dělala STB. Agrofert by byl v bezpečí, chráněn těmito lidmi před jakýmikoliv problémy. Opět byste mohl beztrestně ždímat peníze z Evropské unie, a když by ta třeba i odmítla platit, tak byste si peníze bral přímo ze státního rozpočtu, tak jako se to dělo za vaší vlády. Nejen na vláčný toustový chléb Penamu, ale na cokoliv. Loajální a věrní úředníci, soudci a politici vám váš byznys ochrání. To už je důvod, který opravdu stojí za to, abyste promluvil s paní Monikou a zkusil jí přesvědčit, aby s kandidaturou souhlasila.Třeba by jí zlákalo cestování, mohla by se fotit se slavnými a dostávala vkusné dárky. A v Lánech je tak hezky!

Líbí se vám taková prezidentská kampaň? Slibuji, že až budu prezident, zařídím: - dotace pro každého, hlavně pro Agrofert - už mě nebudou vyšetřovat - dosadím na důležité pozice své lidi - kuře do každé rodiny - inovativní chléb do každé rodiny - nikdo vám nedá tolik, jako já slíbím!

Závěrem mé odpovědi bych ještě zmínil i důvody, proč byste kandidovat neměl. Já vím, nechcete je slyšet, ale stejně, když už si tak pěkně povídáme ...

Babiš prezidentem, to bude peklo!

Prezident České republiky je vážený úřad, člověk by tedy měl vědět, že jej chce vykonávat a ne se ptát lidí na Facebooku. Pokud to vy sám ani dnes ještě nevíte, tak nekandidujte. Prezident České republiky by měl být také morálním kompasem, člověkem nezpochybnitelného charakteru, který k národu dokáže promluvit v těžkých časech. To vy bohužel naprosto nejste. Byl jste agentem STB, a to vám minimálně polovina tohoto národa nikdy neodpustí. Pokud usedne na Pražský hrad udavač a estébák, strašně moc to této zemi ublíží. Museli jsme přežít dlouhé roky s prezidentem kolaborujícím otevřeně s nepřátelskými mocnostmi, na což byste navázal vy, jakožto komunistický agent. Já vím, spousta lidí by vám i tak tleskala, ale tento národ si prostě takovou hanbu nezaslouží.

Prezident by měl být patriot. Ne jako Orbán, ne jako naši přitroublí fašoidní "vlastenci". Jaké vy máte plány s Českou republikou? Sám jste Slovák, nikdy jste se ani nenaučil pořádně česky. Koupil jste rozsáhlé nemovitosti včetně zámků ve Francii. Hodláte se tam odstěhovat, až to tu nepůjde? Nebo až přijdou Rusové, které jste s panem Havlíčkem tak strašně moc chtěli nechat dostavět Dukovany? Mimochodem když je řeč o Rusku, kdyby se tehdy věci kolem Dukovan vyvíjely jen maličko jinak, mohli jsme dnes být vydáni na milost a nemilost Rusku a naše bezpečnost by byla naprosto zásadním způsobem ohrožená díky vaší politice. Takový hazard by si prezident neměl dovolit.

Prezident má národ spojovat. Je to klišé, málokdo to dokáže, ale vy rozhodně nejste ten typ. Rozložíte tuto společnost a uvrhnete jí do marasmu. A hlavně, na hradě visí státní vlajka s nápisem „Pravda vítězí“. To Vás bude děsit každou vteřinu.

Kdysi, sice v soukromí, jste prohlásil: „Nech dou do p*či, pravda a láska.“ Ne, pane Babiši, vy kandidovat na prezidenta nemáte.

