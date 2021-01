Británie uvažuje o uzavření hranic. Chce se chránit proti novým mutacím koronaviru

Každý, kdo dnes přijede do Velké Británie, musí se prokázat negativním testem na covid-19 nebo jde na deset dní do karantény. Ve hře už je ale podle Daily Telegraph úplné úzavření hranic. Rozhodnout se o tom může prakticky kdykoli. Televizní stanici Sky News už tuto informaci potvrdil britský ministr životního prostředí George Eustice.

Dovolená? Na to teď zapomeňte

„V mnoha zemích se objevují nové mutace koronaviru. Existuje reálná obava, že se jednou najde takový, na který nebude působit současná vakcína. Takže to budeme dále sledovat a situaci vyhodnotíme,“ uvedl Eustice s tím, že zatím platí přísnější opatření, která byla uvedena do praxe minulý týden.

Podle ministra teď není vhodný čas například na rezervaci letní dovolené v Británii. Zároveň upozornil i na možné restrikce pro britské občany, kteří by cestovali do rizikových zemí (tou je mimochodem i Česká republika).

„Uvědomujeme si, že životy lidí se prakticky zastavily. Jsou uzamčeni v bublině a nikdo neví, co bude v létě. Na konci tunelu vidím světlo díky vakcíně. Ovšem sdělovat teď jasná stanoviska by bylo velmi neuvážené.“

Záležet bude na očkování

Podle Eustice bude zásadní, jestli se podaří rychle proočkovat rizikové skupiny obyvatel. „Pak se začnou očkovat všichni ostatní, což bude dobrá zpráva. Když se to povede koncem jara nebo začátkem léta, tak si myslím, že se potom vrátíme do normálu velmi brzy.“

Také britský ministr životního prostředí se však trochu obává toho, co se bude dít, až lidé budou moci fungovat bez jakýchkoli opatření. „Bude to možná trochu zvláštní. Začít žít život jako před pandemií nebude jen tak. Ale všichni se na to jistě moc těšíme,“ doplnil Eunice.

