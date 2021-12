Co když bude další lockdown? Ekonom vysvětluje, jaké dopady by to mělo na každého z nás

Vyhlášení lockdownu je obrovským zásahem do ekonomiky. Je jasné, že jakákoli vláda, dokonce i ta česká, k němu chce přistoupit až ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní možnosti, jak epidemii zpomalit.

„V zásadě způsobuje postupné odumírání ekonomiky. Tomu se pochopitelně snažíme zabránit, a proto ji v lockdownu finančně podporujeme,“ říká pro Čtidoma.cz hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Lidé si pohorší, výsledkem je i inflace

To je ale cesta,kterou nelze vydržet věčně. „Dostává nás to do situace, kdy se omezuje výroba a stát na dluh pumpuje peníze do ekonomiky. Výsledkem je rostoucí inflace, kterou právě prožíváme. Další lockdown by vše ještě více umocnil. Na trhu by bylo ještě méně produktů, stát by se ještě více zadlužil a ceny by dál rychle narůstaly.“

Pro většinu populace je lockdown noční můrou. „Pohorší si. Z finančního úhlu pohledu se mají lépe jen lidé ve vybraných profesích, jako jsou například lékaři, kterým jsou vypláceny speciální odměny. Nicméně myslím, že mnozí by raději zůstali bez odměn a sloužili by klidnější směny v nemocnicích,“ má jasno Křeček.

Ekonomika se postupně adaptuje

Během lockdownu mohou někteří lidé úplně přijít o práci. Jiní zas dostávají jen částečné kompenzace a pohorší si. „Lze přitom očekávat, že kompenzace budou stále méně štědré. Jen za 10 měsíců letošního roku stát na přímých kompenzacích vyplatil 161 miliard korun. To si do budoucna již nebudeme moci dovolit,“ myslí si odborník.

Z toho vyplývá, že ekonomické dopady pandemie jsou drastické. Podle Křečka ale momentálně není důvod k panice. „Nicméně zatím nejsme ve fázi, kdy by lidé kvůli zdražování neměli co jíst. Míra chudoby v naší zemi patří mezi nejnižší v EU. Rovněž je třeba říct, že se ekonomika postupně adaptuje a lockdowny přináší v čase stále menší ztráty,“ doplnil ekonom.

