Ferjenčík pálí do vlastních koaličních řad, tohle Fiala nechce. Jste magor, vzkazuje Pirátovi bývalý premiér

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan aby si pořídil prášky na nervy. Po úspěšných volbách mu do budoucnosti začali "házet vidle" Piráti. Když konečně muži a ženy vyznávající černou vlajku na bílém pozadí v táhnoucím se vnitrostranickém referendu kývli na vstup do vlády, přišla další rána. Potenciální ministr průmyslu a obchodu Michalik doplatil na minulost byznysmana, ale také neschopnost předvídat dění na mediální scéně. Skončil dřív, než začal.

Jak to bude s Blažkem?

Jednu výhodu to ale má. Rakušan snad z bojů a bojůvek odejde natolik zocelen, že bude moci utrousit nějakou tu radu směrem k budoucímu premiérovi. Také na Petra Fialu se totiž možná valí hromada starostí.

V podobě Michalika totiž nemusí jít o posledního člena nastupujícího kabinetu, který bude muset vysvětlovat. „Věslav Michalik kvůli střetu zájmů nenastoupí do vlády, jsem rád, je potřeba zvednout laťku. Doufám, že budou média věnovat stejnou pozornost i střetu zájmů Pavla Blažka, kandidáta na ministra spravedlnosti, který má za manželku exekutorku a v kauze stoka ho vyšetřuje policie,“ napsal na Twitter Mikuláš Ferjenčík.

Věslav Michalik kvůli střetu zájmů nenastoupí do vlády, jsem rád, je potřeba zvednout laťku. Doufám, že budou média věnovat stejnou pozornost i střetu zájmů Pavla Blažka, kandidáta na ministra spravedlnosti, který má za manželku exekutorku a v kauze stoka ho vyšetřuje policie. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) November 25, 2021

Spojka na Hrad

Faktem je, že pan Blažek, který už byl ministrem spravedlnosti mezi 3. červencem 2012 a 10. červencem 2013 ve vládě Petra Nečase, by pro Fialu nebyl špatný. Je známý svými konexemi na Hrad. Nakonec, byl to právě on, kdo předsedu ODS doprovodil za Milošem Zeman letos v září. Ustojí ale tlaky, které přijdou, tím spíš po konci Věslava Michalika?

Například bývalý premiér Mirek Topolánek má ale o nařčení, které prezentoval Mikuláš Ferjenčík, naprosto jasno. „Vždycky jsem si o Vás myslel, že jste magor. Jsem rád, že na tomto svém tušení nemusím nic měnit.“

Vždycky jsem si o Vás myslel, že jste magor. Jsem rád, že na tomto svém tušení nemusím nic měnit. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) November 25, 2021

Pro Petra Fialu ale nemusí být Blažek jediným zádrhelem na cestě k sestavení vlády "čistých". Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura v minulosti lhal o majetkové situaci ve firmě Ekson. Podle Aktuálně.cz v ní měl podíl ještě v době, kdy byl primátorem Opavy.

KAM DÁL: Máme přijmout euro, nebo je to cesta ke zdražování? Europoslanec Peksa vysvětluje, co se stane po vstupu do eurozóny.