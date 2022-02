Izolace Ruska se nekoná, Putin může dál financovat válku na Ukrajině. Západ nemá skutečné lídry

Evropská unie zakáže Rusku přístup na kíčové trhy, sankce se týkají konkrétních ruských občanů, míří zejména na finanční a bankovní sektor, obchod, dopravu a energetiku, uvádí web Politico. Podle části veřejnosti i mnoha politiků je to zoufale málo. „Je to směšné. Evropská unie dokázala, že jí jde pouze o sebe. Proč zakázat něco, z čeho mám sám prospěch? A že jde o života Ukrajinců? Co na to říct...,“ řekl Čtidoma.cz manažer fitness centra Pavel Pařízek.

Budeme chtít odpojit Rusko od SWIFtu

Dnes, tedy v pátek, ruské jednotky zřejmě získají Kyjev. „Myslím si, že pak sílu sankcí některé země ještě přehodnotí. Domnívám se, že množství z domluvených věcí je správné, ale neděláme maximum,“ tvrdila pro Čtidoma.cz europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Podle ní bude Evropský parlament apelovat na to, aby se k sankcím přidal i SWIFT či mezinárodní platební karty. „Rusko by tak bylo absolutně obchodně izolováno. Důležitou součástí efektu takového odstřižení je nicméně zapojení USA, na to EU při jednáních nesmí zapomínat,“ doplnila Gregorová.

Pouze sankce, které je nebolí

Z dosavadního počínají Evropské unie je zklamaný bývalý ministr financí a předseda TOP 09. „Izolace Ruska se nekoná. Západ od něj dál bude kupovat ropu a plyn, v systému mezinárodního platebního styku zůstává. Země svobodného světa se byly schopné dohodnout jen na takových sankcích, které je samotné moc bolet nebudou,“ napsal si na svůj twitterový účet.

Izolace Ruska se nekoná. Západ od něj dál bude kupovat ropu a plyn, v systému SWIFT zůstává. Putin se tak nemusí bát, že nebude mít z čeho financovat válku. Nejsme-li ochotni nést vlastní náklady teď, zaplatíme v budoucnu mnohem víc. Západ nemá skutečné lídry… — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 25, 2022

Podle něj se tak Putin nemusí bát, že nebude mít z čeho financovat válku. „Pokládám to za tragickou chybu. Nejsme-li ochotni platit vlastní náklady teď, zaplatíme v budoucnu mnohem víc. Západ dnes nemá skutečné lídry…“

KAM DÁL: Putin má strach pouze z jediné věci. Přesto začal válku na Ukrajině, sankce ho neodradily.