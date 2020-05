Kladno pronajme předzahrádky za korunu. Chce tak podpořit podnikatele

„U nájmu nebytových prostor promineme část nájemného osobám významně dotčených vládními opatřeními, a to tak, že spolu s připravovanou dotací od státu by uzavřené provozovny nemusely platit nic, pokud to státní program umožní. Pro subjekty, které svou činnost omezily částečně, navrhujeme slevu nájemného ve výši 30 až 50 procent," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek (ODS). Podnikatelé mohou žádat o odpuštění nájemného za nebytové prostory i předzahrádku městský odbor správy majetku.

Bezúročné půjčky

Předzahrádku na veřejném prostranství budou moci restauratéři provozovat v případě, že jí nezahradí průjezd pro vozidla záchranného systému. Také průchod po chodníku musí být zachován. „Věříme, že podnikatelé budou samozřejmě při využívání veřejného prostoru zodpovědní a ohleduplní. Z důvodu bezpečnosti chodců a osob na vozíčku je potřeba, aby na chodníku zůstal minimální průchozí profil 150 centimetrů," doplnil primátor.

Nájemné za nebytové prostory zlevní živnostníkům například Středočeský kraj, který také poskytne bezúročné půjčky živnostníkům postiženým při koronavirové pandemii. Odpuštění nájmu živnostníkům, kteří platí nájem v budovách města a z důvodu krizového stavu nemohli svou provozovnu využívat k podnikání, schválili například i zastupitelé Slaného.

