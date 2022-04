Kouzelnice Elvira čaruje s ruskou ekonomikou a proměňuje rubly na valuty

Když začala válka na Ukrajině, Nabuillinová přišla za Putinem se svou demisí. Vládce Ruska ji ale odmítl a místo toho byla zvolena na dalších pět let hlavou Ruské centrální banky. Pro Putina je Nabuillinová stejně důležitá, jako byl pro Hitlera jeho ministr průmyslu Albert Speer. Ten dokázal udržet německou ekonomiku v chodu i v naprosto zoufalé vojenské situaci. Nabuillinová pro Putina dělá nyní stejnou práci.

Nabuillinová přitom nepatřila k nějakým jestřábům, naopak se řadila k liberálnímu křídlu ruských ekonomů. V roce 2015 ji magazín Euromoney zvolil centrální bankéřkou roku, o dva roky později jí stejný titul přidělil The Banker, ve stejném roce ji Mezinárodní měnový fond pozval k pronesení prestižní přednášky.

Udělala pořádek a zavedla západní standardy

Byly to roky, kdy se Nabuillinová těšila z mezinárodního uznání. Už tehdy pomáhala ruským bankám, které se vinou korupce či špatného řízení dostaly do problémů. Budovala také gigantické finanční rezervy, které se nyní Rusko snaží využívat. Ti, co se s ní setkali, ji popisovali jako přátelskou, klidnou, nikdo ji údajně neslyšel zvýšit hlas. „Když Nabiullina nastoupila do Ruské centrální banky, nikdo si nemyslel, že bude schopna stabilizovat inflaci. Ona však přivedla centrální banku k naprosto mezinárodním standardům,“ vzpomíná Natalia Orlova, ekonomka Alfa-Bank.

Nabuillinová patří nyní k pevným oporám Kremlu. Je to ona, kdo vymýšlí všechny možné ekonomické mechanismy, jak získat co nejvíce deviz, které jsou nezbytné pro ruskou ekonomiku. Zachránila rubl před volným pádem a do značné míry se jí daří stále odvracet hrozící bankrot. Přesto před několika dny byla nucena přiznat, že z finančních rezerv nemůže žít Rusko věčně a že inflaci se v nejbližších dvou letech nepodaří snížit. Rusko podle ní čeká nezbytná strukturální transformace. „Hlavní problémy budou souviset s restrikcemi na dovoz a logistiku zahraničního obchodu a v budoucnosti s restrikcemi na vývoz,“ řekla Nabuillinová. Rusku se podle ní krátí čas a docházejí finanční rezervy.

Válku nezvládne, nemá na to

Přestože má Nabuillinová v bankovních kruzích respekt, množí se hlasy, že řízení celé ruské ekonomiky omezené sankcemi je nad její síly. Navýšení úrokových sazeb na šílených 20 procent bylo podle mnohých projevem paniky, stejně tak se Nabuillinová přepočítala s devizovými rezervami, které jí zmrazily Spojené státy.

„Nepřihlásila se na práci ve válce. Není typem člověka, který by mohl pracovat s uzavřenými finančními trhy a katastrofálními sankcemi,“ sdělil podle agentury Bloomberg profesor ekonomie Sergei Guriev z Paříže. Někteří pořád věří, že Nabuillinová je v hloubi srdce stále liberální ekonomka, které se současná válka příčí, jiní tvrdí, že už zašla příliš daleko a stala se pro Putina nepostradatelnou. Svůj part tak bude muset sehrát až do konce.

