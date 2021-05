Mučili ji a týrali. Pohřešovaná princezna Latifa se teď objevila na Instagramu, užívala si den s kamarádkami

V půlce února se na internetu objevilo video tajné zpovědi princezny Latify, kde tvrdila, že je držena jako rukojmí a bojí se o život. Porovnat toto video se snímky, které byly nyní zveřejněny na Instagramu, je sice obtížné, ale její blízká přítelkyně BBC řekla, že jde skutečně o princeznu. Ta se několikrát nechala slyšet, že by chtěla ze Saúdské Arábie odjet, ale není jí to umožněno.

Čekají na přesvědčivý důkaz

„Potvrzujeme, že se v případu událo několik důležitých a pozitivních zvratů. Momentálně si ale situaci nepřejeme dále komentovat, prohlášení o vývoji kampaně zveřejníme ve vhodný čas,“ vysvětlil Haigh, spoluzakladatel hnutí Osvoboďte Latifu. I to je indicie směřující k domněnce, že princezna by skutečně mohla být na svobodě.

Spojené arabské emiráty odmítly příspěvky na Instagramu komentovat. V únoru tohoto roku však vydaly prohlášení, že „je o Latifu doma postaráno. Daří se jí mnohem lépe a doufáme, že se co nevidět vrátí do normálního života“.

Londýnská ambasáda Spojených arabských emirátů (SAE) byla vyzvána, aby se k celé věci vyjádřila, ovšem odmítla. Žádné informace neposkytla ani Organizace spojených národů, její představitelé pouze BBC potvrdili, že „čekají na přesvědčivý důkaz o tom, že je princezna na živu“. Spojené Arabské emiráty prý měly takový důkaz slíbit.

Krásný večer s kámoškami

Na zmíněných fotkách z Instagramu se princezna nachází v nákupním středisku v Dubaji, konkrétně se jedná o Mall of the Emirates. Jedna z žen, které jsou na snímcích, k příspěvku přidala komentář: „Lovely evening at MoE with friends.“ (Krásný večer v MoE s kamarádkami).

Na fotce je dále vidět i reklama na film Demon Slayer: Mugen Train, který měl ve Spojených arabských emirátech premiéru 13. května 2021. Je tedy jasné, že setkání žen muselo proběhnout nedávno.

Ani jedna z aktérek schůzky se k příspěvku vyjádřit nechtěla. „Za předpokladu, že je fotografie pravá, tak alespoň ukazuje, že je princezna na živu. O podmínkách jejího uvěznění a propuštění na svobodu ale stále nic nevíme,“ říká pro BBC Kenneth Roth z Organizace na obranu lidských práv.

Na druhé fotce je pak tento popisek: „Lovely food at Bice Mare with Latifa earlier.“ (Pochutnali jsme si s Latifou v Bice Mare.) Bice Mare je restaurace v mrakodrapu Burj Khalifa v Dubaji.

Princezna Latifa, jedna z 25 dětí Šejka Muhammada bin Rashid al Maktouma, se pokusila o útěk z Dubaje v únoru roku 2018. Těsně předtím natočila video, ve kterém vysvětlovala, že je její život velmi omezený. „V zahraničí jsem nebyla od roku 2000. Neustále prosím o to, abych mohla odcestovat do zahraničí, studovat nebo dělat cokoliv normálního. Nenechají mě.“

Útěk se nezdařil, na moři ji dopadla speciální komanda a vrátila ji zpátky do Dubaje. Její otec prohlásil, že celý tento akt byl "záchrannou misí".

V únoru tohoto roku pak stanice BBC odvysílala videa, které princezna tajně natočila a odeslala svým kamarádům do zahraničí. Latifa v nich popisovala uvěznění po návratu do Dubaje. Tvrdila, že je držena ve vile, kde jsou zabedněné dveře i okna bez možnosti zavolat si lékaře.

