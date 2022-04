Pozemská pravidla kardinála Duky: požívat nadpozemské výhody a mít svou pravdu

Tento týden oslavil kardinál Dominik Duka 79. narozeniny. A zřejmě jako poděkování za modlitby k jeho zdraví vyslal do světa věřících i bezvěrců text, který dunutil většinu jeho čtenářů vzít najednou Boží slovo nadarmo. Rozlícení a zloba se nad textem, který uveřejnilo v sekci blog aktuálně.cz, linou českou společností jako bílý dým z Vatikánu po úspěšné volbě nového papeže. Obhajoba činů násilníků z ruské armády v jejich bestiálním tažení ukrajinským územím je společensky nepřijatelná. Natož na samotné pachatele nahlížet optikou Dukova oka - tedy nestranně, jako na oběti těch nejsilnějších emocí a vášní.

Obraťme se proto kvůli jeho selhání ke všem Bohům světa a nedopusťme, aby se kardinálovu zamyšlení povedlo překonat jazykovou bariéru. Modleme se, aby jeho obsah zůstal navždy utajen ukrajinským dívkám i ženám, chlapcům i mužům. Především těm, které neušetřil zfanatizovaný ruský geroj, osvobozující svým pyjem fašistické duše nebohých civilistů.

Na sexuální násilí se nestranně dívat nebudu. Jsem jednoznačně na straně obětí, v tomhle případě žen a dětí. Ruští vojáci, kteří je znásilňují, jsou zločinci, žádné oběti nejsilnějších emocí a vášní v amoku. Přihlížet není k čemu, pane @dominikduka.https://t.co/j9ailP4rqp — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) April 26, 2022

A přejme si, aby si myšlenky hlavy křesťanské církve v Čechách přečetl sám papež František. Nad řádky by snad už i on prozřel a ruské bezvěrce hájícímu světci ukončil čtyřleté přesluhování po kakonické rezignaci. Dominik Duka by pak snad konečně předal svůj post někomu, kdo si nebude výhody své vznešené pozicie užívat okázale a nabubřele jako on.

Papež František musí mít v mimořádné oblibě kardinála Duku, jinak by ho nenechával v úřadě již čtvrtý rok po kanonické rezignaci…



Rád se zdejšími znalci vatikánských poměrů shodnu, že se jedná o signál důvěry a úcty zcela mimořádný.#happyB79 pic.twitter.com/rMA81kyqFT — Jiri Strach (@Lotzasrando) April 26, 2022

Vždyť jen připomínka jeho nebetyčné drzosti, kdy si vloni na střeše Pražského arcibiskupství uspořádal v době tvrdého covidového lockdownu narozeninovou party, vrhá nekřesťanské světlo na církev jako takovou. Zatímco obyčejní smrtelníci nesměli potkat ani své blízké a byli dlouhé týdny zavřeni ve svých domácnostech, kardinál ozdoben zlatými prsteny a vyšívaným rouchem popíjel nejdražší víno a hodoval se svými přáteli.

Přátelé Dominka Duky

Patří k nim mnoho vlivných osob ať už z politiky nebo společenského a byznysového světa. Velkým obdivovatelem kardinála Duky je například režisér božských pohádkových komedií Jiří Strach. Má jej rád i exprezident Václav Klaus, když ho pozval i na oslavu svých osmdesátin. Šéf církve se přátelí také s významnými členy Hradní stráže, lidmi od prezidenta Zemana, vlivnými policisty i hokejisty, kteří se z dresů převlékli do obleků a začali sloužit politickým zájmům, Jiřím Šlégrem a Milanem Hniličkou.

Na „jménu Božím“ se nijak pozitivně nepodepsala ani neutuchající Dukova podpora bývalé radní České televize Hany Lipovské. Tu nominovala do Rady ČT Biskupská konference a její fungování na postu vypadalo spíše jako loutkoherecká etuda, při níž se u jejích vodidel střídaly postavy, které by zdaleka neměly mít na fungování veřejnoprávního média žádný vliv. Proč za ní kardinál tolik stál, si můžeme dovozovat z jeho obsáhlých prohlášení. Ale soukromé transporty služebním vozem prezidentského mluvčí Jiřího Ovčáčka spíše jasně ukazují, kudy a kam vedou cesty od Lipavské k Dukovi, jednomu z nejbližších přátel prezidenta Miloše Zemana. A nesmíme opomenout ani potíže s jedním z bývalých zaměstnancům Pražského arcibiskupství Vojtěchem Razimem, který založil spolek Kverulant. Na jeho stránkách pak zveřejnil dvě velké kauzy, týkající se hospodaření kardinálovy arcidiecéze, kvůli nimž proběhlo již několik soudních sporů. Jeden se týkal převodu majetku vzácných děl, respektive historických knih, a druhý převodu lukrativních pozemků za 250 milionů z arcibiskuptsví na nadaci, založenou právě kardinálem Dukou.

I kdyby byly obě aféry pouhou pomstou bývalého nespokojeného zaměstnance, určitě to nevytváří Pražskému arcibiskupství a jeho hlavě dobrou pověst. Natož celé římskokatolické církvi, která v našich končinách v posledních letech nesbírá ovečky po tisících, ale snaží se seč může udržet si aspoň ty, které jí zůstaly věrny. Zvrátila by to výměna kardinála? Možná… Už z úcty ke všem obětem války, kterým má být dopřán soucit místo relativizace jejich utrpení, by to za zkoušku stálo.

Zdroj: blesk.cz, aktuálně.cz

KAM DÁL: Doktorka, kterou žaluje prezident Zeman, určila Putinovu diagnózu. Dožije se ruský vládce letošních Vánoc?