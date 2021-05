Jiří Ovčáček bruslí na tenkém ledě. Do obhajoby Lipovské zamotal i Stalina

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Když se pražský arcibiskup Dominik Duka před pár dny významně postavil za kontroverzní radní ČT Hanu Lipovskou, odjistil granát, jehož výbuch na sebe nenechal dlouho čekat. Kardinál přitom pouze reagoval na dotaz, vznesený redaktorkou Ivanou Svobodovou z Respektu, jež se ptala, jak zmíněnou členku Rady ČT objevil.

Odpověď, kterou Respekt nikdy neotiskl, tedy vydal Duka na svém webu a zmiňuje v ní Lipovské odborné kvality: „Při její nominaci rozhodlo nejen to, že pochází z velmi dobrého, křesťansky založeného rodinného prostředí, ale především vynikající reference o jejím odborném zázemí: je členkou České společnosti ekonomické, Jednoty českých matematiků a fyziků a The American Economic Association. Za svou práci obdržela i několik akademických ocenění, včetně Ceny prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let.“

Odbornost za přihlášku

Takový odborný background nedal spát Jiřímu Hlavenkovi, výrazné osobnosti Pirátské strany. Na svém facebooku rozcupoval validitu tří zmíněných členství Hany Lipovské na padrť. K České společnosti ekonomické zmínil: „K získání členství není potřeba prokázat vůbec nic, jen vyplnit přihlášku s osobními údaji. Nemusíte prokazovat svou odbornost, svou publikační činnost, svou lektorskou činnost, svou veřejnou aktivitu, nenásleduje grilování před učenou komisí, která prověří, zda jste takovéhoto členství vůbec hodna.“

Podobně dle Hlavnekova zjištění funguje i Jednota českých matematiků: „Ani zde není nutno nic prokazovat, registrační formulář ostatně žádné další informace kromě těch identifikačních ani nevyžaduje.“ Pro úplnost doplnil, že obě společnosti přijímají členy pouze na základě podání přihlášky a zaplacení ročních poplatků v řádu stokorun.

Že by odbornost Lipovské stvrdila alespoň instituce, jež nese anglický název a má 23 tisíc členů? Jiří Hlavenka ujistil detaily z opačného gardu: „I zde je členský příspěvek na Ameriku překvapivě nízký; pokud dosvědčíte, že jste ze zchudlé středoevropské rodiny, platíte jen 24 dolarů ročně... I zde nemusíte dosvědčit své vzdělání, publikační činnost, atakdále atakdále, to už víte.“

ČBK dává ruce pryč

Nechal se tedy kardinál Dominik Duka napálit? Nebo si snad jen neověřil jednoduše dostupné informace, na což nepřímo poukázal Pirát Hlavenka? Mons. Jan Graubner z České biskupské konference, která Hanu Lipovskou do Rady ČT nominovala, je chováním i údajnou odborností problematické dámy rozladěn. „Paní Lipovská byla ze strany ČBK do Rady ČT navržena pro svou odbornost ekonomky, neboť panovalo přesvědčení, že právě tato její profese by mohla být České televizi ku prospěchu.“

Ve svém prohlášení, které umístil na cirkev.cz navíc uvádí jasné stanovisko: „Aktivity a chování paní Ing. Hany Lipovské mě po jejím zvolení do Rady ČT překvapily. Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti. Protože Rada je nezávislý orgán, nemám možnost postoje žádného člena ovlivňovat. Jediné, co mohu udělat, je paní Lipovskou vyzvat, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a abdikovala.“

Soudruh Stálin by se tetelil blahem.



Hon na Hanu Lipovskou je pořádán přesně podle osvědčených bolševických receptů.



Cílem je člověka doslova zničit. Za každou cenu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 19, 2021

A co na to vše říká Jiří Ovčáček, zastánce utlačovaných a persekuovaných postav, které se do svých pozic dostaly podivným lobingem stran spřátelených s Pražským hradem? Jak vidí nestranný mluvčí českého prezidenta úděl trpitelů, lynčovaných pravdoláskaři a lidmi, kteří se řídí fakty a ne zmanipulovanými domněnkami?

V rozhořčení se odvolává na bolševické praktiky velkého Stalina. Tentokrát ovšem v opačném znění, než by se obecně očekávalo: „Soudruh Stálin by se tetelil blahem. Hon na Hanu Lipovskou je pořádán přesně podle osvědčených bolševických receptů. Cílem je člověka doslova zničit. Za každou cenu.“

