Průlomový objev v léčbě rakoviny prostaty je blízko: Vědci hovoří o stovkách tisíc zachráněných životů

Vědci z britské univerzity East Anglia publikovali studii, ve které zkoumali příčiny vzniku rakoviny prostaty u více než 600 mužů, jak uvádí The Guardian. Objevili u nich hned několik druhů bakterií, které by podle nich mohly být zodpovědné za vznik nemoci. Dle expertů se jedná o průlomový objev.

Pokud se totiž potvrdí spojitost bakterií se vznikem agresivní rakoviny prostaty, mohli by lékaři pomocí antibiotik zachránit životy tisíců mužů ročně. Ještě je ale nutný další výzkum.

„Je to velmi vzrušující objev, který má potenciál skutečně převratně změnit léčbu této nemoci,“ uvedla Dr. Hayley Luxtonová, která výzkum spolufinancovala.

Vědci prováděli u zkoumané skupiny mužů genetickou analýzu jejich moči, pomocí které objevili pět druhů bakterií, které by mohly být spojené se vznikem nemoci. Dospěli k závěru, že muži, kteří měli v moči jeden a více druhů těchto bakterií, měli až 2,6krát větší riziko vzniku rakoviny prostaty.

Jsou potřeba další testy

Vedoucí vědeckého týmu Colin Cooper ale tvrdí, že tyto druhy bakterií i přes data ve výzkumu nemusí být se vznikem rakoviny prostaty spojené. Jejich přítomnost v moči u rizikových pacientů může být odůvodněna i jinak. Proto budou podle experta nutné ještě další testy, které potvrdí či vyvrátí roli bakterií ve vzniku nemoci.

Celý vědecký tým ale doufá v dobré zprávy. To by totiž vedlo k naprosto revolučnímu způsobu prevence nemoci. „Pokud bychom si byli jisti, že určitý druh bakterií způsobuje rakovinu prostaty, mohli bychom vyvinout antibiotikum, které by je z těla odstranilo a které by zabránilo progresi nemoci, alespoň v to doufáme," uvedl Cooper.

Dále ale varoval, že ani tato část výzkumu by nebyla tak jednoduchá, jak se zdá. „Může dojít k nejrůznějším komplikacím. Antibiotika se do prostaty nedostávají příliš dobře a budeme si muset vybrat antibiotikum, které zabíjí pouze určité druhy bakterií,“ dodal.

Prevence jako základ

Zatím je ale tou nejúčinnější metodou prevence pravidelná prohlídka u lékaře, jak pro Čtidoma uvedla MUDr. Petra Dušková.

„Tím nejúčinnějším způsobem, jak se rakovině prostaty vyhnout, je chodit na preventivní prohlídku, kde odebereme takzvaný prostatický antigen. Dnes už je toto součástí každé preventivní prohlídky, důležité je "jen" nezapomínat,“ uvedla lékařka.

Zdroj: The Guardian, European Onkology Urology

