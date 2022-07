Smrt ruského vojáka se vyplatí, přifrčí nová Lada z peněz od Putina. Za zranění pak snad pračka nebo fén

Když ruské rodině zemře syn ve válce (tedy pardon, aby se pan Jandák nezlobil, tak ve speciální policejní denacifikační akci), má nárok na kompenzační příspěvek. Prostě dostane peníze, dlužno dodat, že docela slušné peníze. Vladimir Putin v dubnu rozhodl, že to bude 7,4 milionu rublů, což je něco přes tři miliony korun. Oficiální kurz je ale těžce mimo, takže tento přepočet je opravdu jen velmi orientační.

Novou Ladou na synův hrob

Pro běžného ruského člověka je to ale mnoho peněz tak jako tak, což právě měla dokládat i zmíněná propagandistická reportáž. „Jako vzpomínku na našeho syna, jsme si koupili tuhle novou Ladu,“ říká v reportáži otec padlého vojáka. Vypadá to, že je rád, že je pyšný. Reportáž pokračuje tak, že muž vyjede v nové Ladě a jeho cesta míří na hřbitov na hrob svého syna. Celé to působí naprosto šíleně, ale v ruském kontextu to nijak šílené není.

Nadšené fotky vdov pobouřily internet

Už dříve kolovaly na sociálních sítích bizarní fotografie vdov po padlých vojácích, které se fotily s penězi od státu. Jejich málo nadšené výrazy stejně jako fakt, že v ruce držely většinou jen dvě bankovky, strhly lavinu posměšků a kritiky.

Každopádně si zjevně ruští propagandisté myslí, že příslib plečky bez airbagů a ABS, která se v základním modelu prodává v přepočtu jen za 43 tisíc korun nějakým způsobem kompenzuje smrt člena rodiny. Inu v Rusku je všechno možné a potrava pro děla je stále potřeba. Jak zaznívá v reportáži, mrtvý syn si vždy přál takové pěkné bílé auto, tak si jeho sen teď plní otec. Krásný příběh. Nedej Bože, kdyby se jen zranil. Co pak, novou pračku či fén?

Zdroj: reportáž Rossija 1

KAM DÁL: Vzpomínáte na drsný seriál z vojenského prostředí Chlapci a chlapi?