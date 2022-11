Špatná zpráva pro pacienty: Venkov přichází o praktiky, pomoc je často daleko. Lékaři vysvětlují, co musí vláda změnit

Praktičtí lékaři se s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami shodli na finanční podpoře nově vzniklých ordinací v odlehlých oblastech. K návratu mladých lékařů na venkov by mělo přispět i navýšení počtu tzv. rezidentských míst, která budoucím praktikům slouží k získávání praxe v přípravě na atestaci. To ministerstvo s pojišťovnami také přislíbilo. I o tom se bude diskutovat na XLI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která startuje 9. listopadu v Karlových Varech.

Zvýšené finanční úhrady za péči

Je nutné, aby zasáhla vláda. „Příslib podpory nových venkovských praxí ze strany ministerstva vítáme, je to jeden z koncepčních kroků, který pomůže řešit personální krizi v primární péči. Samo o sobě to současný stav samozřejmě nespasí, ale je to dobrá výchozí pozice,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

Podle plánu by nově vzniklé praxe měly nárok na zvýšené finanční úhrady za péči. „Praktických lékařů v poslední době přibývá, což je pozitivní, ale často zůstávají ve větších městech a do odlehlých oblastí se nijak nehrnou. Podpora nových praxí v regionech, kde je jich nedostatek, je správná cesta. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že ani ve městech praktiků není zrovna přebytek. Zkuste v Praze nějakého najít,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař a místopředseda SVL ČLS JEP.

Venkovští lékaři připomínají, že by se kromě nových ordinací nemělo zapomínat ani na ty stávající. „Existující venkovské praxe mnohdy vedou lékaři, kterým je často 70 a více let a bez dostupné náhrady mohou skončit ze dne na den. Proto bychom se neměli zastavit pouze u podpory nově vznikajících praxí,“ uvažuje MUDr. Dušan Zhoř, praktický lékař a člen pracovní skupiny pro Venkovské lékařství SVL ČLS JEP.

Místa hlavně do venkovských praxí

Praktici vítají plánované navýšení počtu rezidentských míst – letos se jejich počet zvedl na sto, do příštího roku by si přáli ještě o padesát více. „Obecně je jich nedostatek a mladí lékaři mají problém najít nějaké volné. Jakmile se jejich počet zvýší, každoročně tady budeme mít více mladých praktických lékařů, kteří mohou být ochotní přebírat praxe v odlehlých regionech,“ má jasno MUDr. Mucha.

Více rezidentských míst kvitují i samotní venkovští lékaři. „Primárně je však potřeba tato místa přidělovat hlavně do venkovských praxí, mimo velká města. Budoucí praktici se díky tomu buď mohou vrátit na místo, odkud pocházejí, nebo si osahat a vyzkoušet život na vesnici a zjistit, že se tam dá dobře žít. Výzkumy jednoznačně ukazují, že pokud mladí lékaři absolvují stáž ve venkovské praxi, mají pak mnohem větší chuť a motivaci mimo město zůstat,“ doplňuje doktor Zhoř.

