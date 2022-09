Epidemie opičích neštovic v Česku je reálná, jsme riziková země. Máme z nich obavy a lék chybí, říká infektolog Zlámal

„Většina onemocnění opičími neštovicemi v Česku má lehčí průběh, nicméně v Evropě už jsou hlášena úmrtí. Přestože se virus nezdá být příliš nebezpečný, stále je to příbuzný viru pravých neštovic a ty nebezpečné byly,“ vysvětluje prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP. Plané neštovice, kterými se v Česku ročně nakazí asi 40 000 lidí, jsou podle něj naprosto rozdílnou nemocí.

Z opičích neštovic máme obavy

Proto její prodělání nebo očkování proti planým neštovicím neochrání před nakažením virem neštovic opičích. „Opičí neštovice jsou rozhodně něco, z čeho máme obavy. Přestože se zatím šíří hlavně jejich mírnější varianta, virus už ukázal, že umí překonat hranice a kontinenty. Proto nelze vyloučit ani to, že by mohla propuknout jeho epidemie,“ říká MUDr. Milan Zlámal, primář Infekční kliniky ÚVN Praha s tím, že v Česku je už několik desítek případů nemoci. Podle něj už EU na situaci reagovala společným nákupem vakcíny proti této chorobě.

„Vzhledem k vysokému počtu případů v ČR jsme byli ze strany Evropské unie zařazeni mezi rizikové země a ze společného nákupu vakcín jsme dostali 2 800 dávek. Což by při dvojdávkovém schématu odpovídalo naočkování 1 400 pacientů,“ říká MUDr. Zlámal. Protože vakcína není v Česku registrovaná, vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné rozhodnutí o jejím použití. To počítá s očkováním zdravotníků a lidí, kteří byli v kontaktu s nákazou.

Očkování po styku s nakaženým?

Podle infektologů je to však málo na to, aby se zabránilo šíření viru. „V současné době se opičí neštovice přenáší zejména intimním kontaktem, proto by bylo vhodné očkovat lidi, kteří jsou z tohoto pohledu ve vyšším riziku. Tedy ty, kteří často mění sexuální partnery, mají vícečetné sexuální kontakty a kteří se v tomto ohledu, řekněme, nedrží zpátky,“ říká MUDr. Dlouhý.

Takto nastavený systém mají například v USA. „Tato skupina obyvatel je potenciálním zdrojem infekce, proto je potřeba jí umožnit chránit se. Očkování po setkání s nakaženým má smysl do 4 dnů od kontaktu, později už ne,“ souhlasí MUDr. Zlámal. V Česku podle něj žijí řádově tisíce osob, které jsou potenciálními příjemci vakcíny.

Vakcína není jediná možnost

Stará vakcína proti pravým neštovicím, kterou se v Československu očkovalo do roku 1980, podle odborníků nesplňuje současné bezpečnostní nároky, a nešlo by ji tedy znovu použít. Ovšem lidem, kteří ji v minulosti dostali, by případně měla stačit jediná dávka vakcíny nové.

Experti upozorňují, že vakcína není jedinou možností, jak s opičími neštovicemi bojovat. „V současnosti existuje jeden antivirotický přípravek, který je proti chorobě účinný. Nicméně v Česku není dostupný ani registrovaný. Vzhledem k potenciálu viru bych však považoval za vhodné, aby stát začal pracovat na nákupu léku a umožnil jeho použití v léčbě,“ upozorňuje MUDr. Dlouhý. Podle něj by měla vláda využít pozici českého předsednictví v Radě EU a zasadit se o dodávky antivirotika ohroženým zemím.

