Žena byla v kontaktu s nakaženým covidem a říká: Po zkušenostech s hygienou se nedivím, že lidé na vše kašlou

Naší redakci se ozvala žena z Prahy. O víkendu byla v kontaktu s osobou, u které se později potvrdil covid. „Okamžitě jsem volala hygienickou stanici. Byli tam na mě dost nepříjemní, když jsem se divila, že nemusím na test ani zůstat doma,“ kroutí hlavou paní Dagmar a dodává: „Řekli mi, že jestli chci test, ať si na něj klidně jdu, ale že si ho zaplatím sama. S tímhle přístupem se vůbec nedivím, že lidé na opatření a nařízení kašlou.“

Nutno říct, že Dagmar se od začátku pandemie chová zodpovědně. Stará se o svoji imunitu, při první příležitosti se nechala očkovat, jelikož je v kontaktu s rizikovými skupinami a sama tam věkově také téměř spadá.

V době uzavřených okresů několik měsíců neviděla svého syna ani vnučku. Nosí respirátor, dodržuje hygienická opatření. „Příjde mi normální neohrožovat jak sebe, tak své blízké. I když si o opatřeních mohu myslet své, věřím odborníkům. Ale když tedy chci být zodpovědná dál, tak na mě budou nepříjemní? Tohle nemám zapotřebí, sorry jako.“

Nákazu může šířit dál

Faktem je, že hygiena (když pomineme nepříjemné chování) postupovala správně. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví do karantény nemusí a test nepotřebuje osoba, která je plně očkována a od poslední vakcíny uplynuly minimálně dva týdny. Logika tohoto opatření je však dosti zvláštní.

Připusťme možnost, že Dagmar byla nakažená. Mohla by tedy nemoc šířit dál až do doby, kdy by na sobě začala pozorovat příznaky. „V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace,“ píše se doslova na vládním Covid portálu. Takže až dva týdny "běhání po světě" s covidem-19. Kolik se dá za takovou dobu nakazit lidí? Pět, třicet, dvě stovky?

Udělala vše správně, možná naposled

Vládní opatření často postrádají smysl, jsou neúplná, zmatečná. Není možné se divit, že se covid opět rychle šíří, když se lidé ve světě plném omezení nedočkají pochopení, vysvětlení a v počínání úřadu nevidí logiku.

Pro úplnost dodáváme, že paní Dagmar si se zaměstnavatelem domluvila home office a nařídila si dobrovolnou karanténu do chvíle, než obdržela negativní PCR test hrazený z vlastní kapsy. Udělala věci správně. Ovšem možná naposled.

(Redakce zná totožnost respondentky. Na její přání jsme z obav z restrikcí změnili její jméno.)

