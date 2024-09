Brýle jsou známka slabosti. Putinovy projevy proto vypadají jako slabikář

Na Putinově setkání se špičkami armády se zase vyhrožovalo jadernými zbraněmi – to není nic nového, když se Rusům nedaří na bojišti. Mnohem zajímavější je ale detail, kterého si mnozí všimli z fotografií ze setkání. Vladimir Putin má totiž v ruce papír, ze kterého čte svůj projev. Na tom by nebylo nic divného, kdyby velikost písma, kterým má Putin projev předepsaný, nepřipomínala spíše dětský slabikář. Písmena na papírech v jeho ruce jsou tak velká, že jsou zřetelně vidět i na poměrně velkou vzdálenost. To by mohlo naznačovat, že ruský prezident má problémy se zrakem. Není to rozhodně poprvé, kdy si pozorovatelé obřího fontu všimli.

Brýle nepřicházejí v úvahu

„Říkali nám, že trpí bolestmi hlavy, a když se objeví v televizi, potřebuje papíry, kde je vše napsáno velkým písmem, aby si přečetl, co bude říkat. Písmena jsou tak velká, že každá stránka pojme jen pár vět. Jeho zrak se vážně zhoršuje,“ řekl nejmenovaný agent FSB britskému Mirroru už před dvěma lety. „Nebude nosit brýle, protože by to mohlo být vnímáno jako známka slabosti,“ dodal tajný zdroj. Brýle u člověka v Putinově věku přitom jen těžko někoho překvapí, stačí se podívat na jeho vrstevníky nejen v politice po celém světě. Putin si ale rád buduje pověst člověka s nezlomným zdravím.

Má podlomené zdraví?

Putinovo zdraví je předmětem diskuzí už roky. Média si v minulosti všímala jeho výrazně oteklého obličeje. Na mnoha videích byl také zřetelný výrazný třes v Putinových nohách, který ruský vůdce, zdá se, nemohl ovládat. To rozvířilo spekulace o tom, že by jej mohla trápit Parkinsonova nemoc, nebo dokonce rakovina. Nic z toho samozřejmě Kreml nepotvrdil a zarytě trvá na tom, že jednasedmdesátiletý prezident Ruské federace se těší skvělému zdraví.

Mizel z veřejnosti na celé týdny

Za Putinovu kariéru jsme byli svědky už několika případů, kdy se ruský prezident záhadně vytratil z veřejnosti na dlouhé týdny. Rozhodně nejpodivnější byla jeho nepřítomnost bezprostředně před prezidentskými volbami v roce 2018, kdy prezident zmizel na dva týdny v době, kdy tradičně vrcholila jeho volební kampaň. Bylo to také poprvé, kdy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov připustil, že byl Putin nemocný. Čekáte-li ale přiznání vážné nemoci, jste vedle. „Prezident má chřipku,“ znělo jeho nepříliš obsáhlé prohlášení. „Je zima,“ dodal.

Některé jeho absence kvůli zdravotním problémům se však Kremlu povedlo podle ruského opozičního webu Proekt zakrýt dopředu natočenými záběry. „Tehdy Kreml ovládl nástroj známý jako ‚konzervované záběry‘ – zveřejňování předem nahraných schůzek mezi Putinem a jeho podřízenými. To mu umožnilo tiše zmizet z očí novinářů i celé země. Postupem času se počet těchto zmizení zvyšoval. Stejně jako množství jeho zdravotních problémů,“ píší ruští novináři.

Dvojníci si nejsou podobní

Mnozí pozorovatelé připisovali Putinovy časté proměny také tomu, že používá dvojníky, kteří jsou si ne všichni dostatečně podobní. Potvrdil to i japonský software, který využívá umělou inteligenci. Výzkum založený na pohybech těla, rozpoznávání obličeje a porovnávání hlasu a vysílaný japonskou televizní sítí TBS odhaluje, že existuje několik různých verzí Putina. Naznačuje, že dvojníci mohli být používáni už před válkou a zestárli po boku 71letého diktátora. Někteří dvojníci se podle výzkumu shodují s „originálem“ dokonce jen z 53 procent.

