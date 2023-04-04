Brigitte Bardotová se ve zralém věku dala na pokání. Předtím ale bylo spoustu těch, co prošli její postelí
Byla tak krásná, žádoucí a přitažlivá, že ani nemusela chodit na botox a měla plné rty jak kačer. Narodila se v Paříži 28. září 1934 v rodině vyšší společenské třídy. Úderem patnáctého roku bodovala na titulní straně časopisu Elle, čímž odstartovala modelingovou a časem hereckou kariéru. V 50. a 60. letech ji miloval a oslavoval celý svět.
Herečka Brigitte Bardotová alias B. B. zemřela koncem minulého roku. Svět tak přišel nejenom o proslulou sexbombu, ale i vášnivou bojovnici za práva zvířat. Ačkoliv jako dítě byla velmi plachá a nejistá a k tomu všemu nosila brýle a rozcuchané vlasy, prorazila jako modelka a herečka.
Bardotka, která všechny dostala
Přitahovala celé zástupy pánů, kteří po ní toužili. Bob Dylan pro ni napsal píseň a Andy Warhol namaloval její podobiznu. Stala se nejenom sexuální ikonou, ale i prvním impulsem názorové přeměny soudobé společnosti. „B. B. se nesnaží skandalizovat. Následuje své sklony. Jí, když má hlad, a miluje se se stejnou neformální jednoduchostí. Morální chyby lze napravit, ale jak by se B. B. mohla zbavit té oslnivé ctnosti — opravdovosti? Je to její vlastní podstata. Doufám, že dospěje, ale nezmění se,“ napsala filozofka Simone de Beauvoir.
Byla slavná, krásná a úspěšná a všichni ji milovali. Její osobní život bohužel tak šťastný nebyl. Vdala se celkem čtyřikrát, bojovala s depresemi a moc jí nepomohly nechutně medializované aféry. Dokonce se pokusila i o sebevraždu! „Byla jsem velmi šťastná, velmi bohatá, krásná, velmi obdivovaná, velmi slavná a velmi nešťastná. Byla jsem zklamaná příliš často. Měla jsem v životě opravdu hrozná zklamání. Proto jsem se rozhodla stáhnout, žít sama,“ svěřila se.
Lásky jedné francouzské plavovlásky
První manžel se jmenoval Roger Vadim, byl o šest let starší a pracoval jako režisér. Provdala se za něj, když jí bylo 18 let. Ačkoliv po pěti letech následoval rozvod, nepokazilo to jejich následnou spolupráci a přátelství. K rozpadu manželství pomohl její poměr s ženatým hercem Jean-Louisem Trintignantem. Jejich nevěra a zrada moc jejich následnému dvouletému soužití nepřispěly. A tak následoval další rozchod. Bardotová totiž byla opět nevěrná s muzikantem Gilbertem Bécaudem. Herečce brzy otrnulo a načala další bouřlivý románek s hercem Jacquesem Charrierem, se kterým se vzali a měli syna. Mateřství ji příliš nenadchlo, protože našla lákavou erotiku opět v jiné mužské náruči.
Tentokrát byl tím vyvoleným Glenn Ford a o jejího syna Nicolase-Jacquese Charriera se staral více otec než matka. Prožila řadu románků a aférek, než uzavřela třetí sňatek s milionářem a playboyem Gunterem Sachsem. Navzdory desítkám růží, které milionář shodil na její dům vrtulníkem, začala mít pár dní po svatbě zase roupy a zahýbala mu se zpěvákem Mikem Sarnem. Brzy se rozvedli a hned skočila do další postele, tentokrát s hercem Patrickem Gillesem.
Poté si užívala s některými kolegy a štěstí potkalo i barmana, sochaře nebo televizního producenta. Zkrátka, nevěděla co by. Žádný muž jí nebyl dost dobrý. Asi musela uzrát, aby konečně našla toho nejopravdovějšího pravého a usadila se. V roce 1992 se vdala za podnikatele Bernarda d'Ormala a toto manželství trvalo až do hereččiny smrti. Díky svému poslednímu manželovi si našla cestičku k nechtěnému a opomíjenému synovi. Dala se zkrátka na pokání a zpytovala svědomí. „S každým vztahem jsem se neustále vracela hledat jiné lásky, když přítomnost byla vlažná. Nemám ráda to mezi tím, co je méně dobré,“ přiznala se kdysi.
Napravená hříšnice
Po dvaceti letech u filmu, kdy měla na kontě celkem 42 snímků, zklamaná a nešťastná, se rozhodla pro radikální krok. Opustila svět za kamerou a život filmové divy! Začala nový život jako ochránkyně zvířat ve francouzském městě Saint-Tropez. „Toto je můj jediný boj, jediný směr, kterému chci dát svůj život,“ řekla B.B. Hájila i velryby a byla tak neústupná, že pohrozila odchodem z Francie, pokud se s tímto problémem nezačne něco dělat. Byla dost známá také svými výroky na téma imigrace, islámu a homosexuality, za což si vysloužila řadu pokut od soudu.
Konec života zcela zasvětila své sbírce koček, psů a koní. „Svou krásu a mládí jsem dala mužům. Předám svou moudrost a zkušenosti zvířatům,“ zapřísáhla se jednou. Se zvířaty se necítila již osamělá jako v dobách největší slávy. Když se jí média v roce 2025 zeptala, zdali se považuje za symbol sexuální revoluce, odvětila: „Ne, protože přede mnou se už stalo spousta divokých věcí — nečekali na mě. Feminismus není moje parketa. Mám ráda muže.“
Zdroj: autorský článek
