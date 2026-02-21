Velmistr hororu Alfred Hitchcock. Filmy jako Vertigo nebo Ptáci byly tak děsivé, že při nich diváci museli zavírat oči s otevřenými ústy
Ačkoliv byl nejlepším režisérem všech dob, nikdy nezískal Oskara. Kromě toho při rozhovorech s novináři nikdy nemluvil o soukromém životě. Na place s ním ale byla sranda. Kdysi zavtipkoval: „Délka filmu by měla být přímo spojena s výdrží lidského močového měchýře.“
Ten, kdo se rozhodl studovat film, by měl mít hlubší povědomí o mistru hororu. Režisér Hitchcock za třicet let svého plodného období dopřál divákům v kinech tolik kvalitního napětí, že snad další logicky postavené krváky ani nejsou třeba. Pro budoucí či stávající filmaře navrhl pár šikovných tipů.
Pár trefných rad od slavného režiséra
U Hitchcocka byl vždy na prvním místě divák s emocemi. Herci a ti další následovali až potom, a proto to s ním neměli lehké. Nikdy mu nešlo o žádné poselství a netrval na obsahu. Hlavním uměleckých cílem se pro něj stávaly přesvědčivé emoce a neopakovatelný zážitek. „Je to uspokojení z dočasné bolesti. Je to stejné, když lidé snášejí muka napínavého filmu. Když je po všem, uleví se jim. Jednou jsem udělal vážnou chybu, když jsem měl bombu, ze které jsem vytěžil spoustu napětí. Nechal jsem tu věc někoho zabít, což jsem nikdy neměl dělat. Špatná technika. Nikdy jsem to neopakoval,“ vyjádřil se Hitchcock.
Jednou totiž dostal lekci, když mačkal tlačítka a tím zkoušel reakce v publiku. A jelikož nebyl moc opatrný, vymklo se mu to z ruky. Herci a filmový štáb jej neobyčejně zbožňovali, a to nejen kvůli jeho nesčetným žertíkům. Dokázal rozesmát třeba tím, že se objevil v ženských šatech nebo s balíčkem plným pavouků. A černým humorem naplnil i své filmy. „Některé filmy jsou kousky života, ty moje jsou kousky dortu,“ zhodnotil svoji tvorbu.
Nejdůležitější je střih
Ve střižně se u každého filmu rozhodlo, který záběr nebo úhel bude ve filmu a který ne. „Filmy, které natáčím, se před natáčením upravují. Jinými slovy, netipuji, co dáme na plátno, natáčíme hodně materiálu a pak uvidíme, jak to dopadne ve střižně. Rád mám zcela předem danou představu o tom, jak má být film střižen, a podle toho ho natáčím. Co se týče zvuku, záleží na tom, co jsem napsal do scénáře. Stejně jako střihy i zvukové efekty by měly být v mysli ještě před začátkem filmu, aby mohly být začleněny do scénáře a postupně zařazovány,“ řekl Hitchcock.
Střih je vlastně základ kinematografie. Ve střižně se jednotlivé filmové díly pospojují dohromady do společného celku. Když se citlivě spojí hercův vzhled spolu s efektivním střihem, máme tu dokonalou scénu. Právě pozice střihače byla pro něj ta primární. „Jmenuji jen čtyři lidi, kteří mi dali nejvíc náklonnosti, ocenění, povzbuzení a neustálé spolupráce. První ze čtyř je filmový střihač, druhý je scenárista, třetí je matka mé dcery Pat a čtvrtý je stejně krásný kuchař, jako vždy předváděl zázraky v domácí kuchyni, a jejich jména jsou Alma Reville,“ vysvětloval.
Okno do Hollywoodu
Narodil se v Anglii irským rodičům a byl vychováván v přísně v katolickém duchu. Zprvu to na práci u filmu nevypadalo, i když rád chodil do kina. K filmu se dostal zajímavým způsobem, když navrhoval titulní karty ve filmovém průmyslu. Za svou první režisérskou příležitost mohl děkovat nemoci, která uvolnila pro Hitchcocka místo. Zprvu dělal práci u filmu v Anglii a později přesídlil do Hollywooodu, kde získal světový věhlas. Byl to velmistr nad velmistry, jehož esteticky cenné snímky nepřestávaly plnit pokladny kin.
Hlavním cílem pro něj nebyla realita, ale emoce. „Nemyslím si, že mnoho lidí chce realitu, ať už v kině, nebo ve filmu. Musí to vypadat skutečně, ale nikdy to nesmí být skutečné, protože realita je něco, co nikdo z nás nikdy nevydrží,“ tvrdil. To, že jej skolila angina a selhávající ledviny, nic nemění na způsobu, jakým nás naučil dívat se na filmy. Až příště uslyšíte vřískající housle nebo uvidíte na obloze až podezřele moc ptáků, vzpomeňte si na muže s dýmkou, který se v rohu plátna jen tak mimochodem usmívá nad vaším strachem.
