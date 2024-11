Babiš by mohl zlevnit máslo celému Česku. Nemá důvod, vydělává na něm dvakrát

Andrej Babiš tvrdí, že jeho Agrofert nemůže s cenami másla pohnout. Není to tak ale úplně pravda, jak potvrzuje i odborník, kterého oslovila redakce Čtidoma.cz. I menší hráč na trhu totiž může začít cenovou válku, které se musí i větší konkurence přizpůsobit. Proč by to ale Babiš dělal, když na másle vydělávají jeho firmy miliony a ještě má z vysokých cen politický prospěch?

„Trh ovládají asi tři silní hráči, včetně Agrofertu pana Babiše a jeho kamarádů. Jsou to jakési oligopoly a to je případ, kdy má stát využít všechny nástroje pro to, aby pohlídal, zda někdo nezneužívá postavení na trhu a zda ceny skutečně odpovídají,“ řekl premiér Petr Fiala ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk a naznačil, že Andrej Babiš by s cenou másla mohl pohnout právě prostřednictvím Agrofertu, kdyby chtěl. U šéfa hnutí ANO to způsobilo bouřlivou reakci, ve které poslal premiéra léčit se z „antibabišismu“.

Expert: I Babiš může cenu ovlivnit

To, že Babišův Agrofert je jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu s máslem, potvrzuje pro Čtidoma.cz i vedoucí pracovník nákupu řetězce sortimentu „fresh“ (kam právě patří i máslo). Redakce jeho identitu zná, z konkurenčních důvodů si ale nepřeje být jmenován. „Silná značka určitě může ovlivnit cenu komodity, zrovna máslo je ve sledovaném spotřebním koši a na změnu ceny se rychle reaguje. I když je otázkou, jak rychle by reagovaly ostatní značky a kolik by si nechaly vzít ze svého tržního podílu. Jde ale také o výrobní kapacity, schopnost dodat víc než běžně,“ říká nákupčí k tomu, jak by Agrofert mohl ovlivnit cenu másla.

Proč by zlevňoval?

Mohl by tedy Andrej Babiš zlevnit máslo? Mohl! Ale proč by něco takového dělal? Má z toho hned dvojí zisk – jeden, který generují jeho potravinářské firmy, druhým je skvělá munice pro jeho opoziční hnutí ANO, které může (ústy třeba poslankyně Balaštíkové) obviňovat vládu z toho, že proti drahým potravinám nic nedělá. Svým způsobem jde pro Babiše o takzvanou win-win situaci.

Cenu určují české značky

Expert také odhaluje, že značky másla se dělí podle kvality. „Cenu určují národní značky, obvykle, pozici kvality má Madeta – jihočeské máslo, občas sekunduje Tatra od Agrofertu. A na druhé straně stojí levné značky, dříve to byl Dr. Halíř od Alimpexu nebo polské dovozy Milkpolu. Ceny se ale přibližují. Cenové výkyvy jsou většinou kvůli akcím, málokterý dodavatel si dobrovolně sáhne do marže,“ doplňuje.

Máslo řeší i antimonopolní úřad

Ceny másla a možné „spiknutí“ výrobců už začal zkoumat český antimonopolní úřad. Potravinářská komora, která výrobce zastupuje, se ale brání, že důvodů extrémního vzrůstu ceny základní potraviny je více. „Pomalu rostoucí výkupní ceny mléka, nedostatek mléčného tuku na trhu, ale i vyšší cena lidské práce a energií. K nepříznivé situaci podle Potravinářské komory přispívá také citelné zdražování na straně obchodníků,“ uvádí její mluvčí Marek Zemánek.

Babišovi rostou zisky

Přesto třeba Olmě, která patří právě do koncernu Agrofert, loni stouply zisky o skoro třetinu na 282 milionů korun. „Značka Olma je extrémně aktivní v akcích a přináší zásadní marketingový rozpočet, dá se říci, že spoluutváří jak úroveň akční ceny, tak i „realizovanou“ cenu. Tedy cenu, za kterou se máslo v průměru prodává,“ dodává retailový expert, kterého jsme oslovili.

