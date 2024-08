Fiala nenosí českou vlaječku, vaří z vody Babiš. Sám to táhne s Rakušany, kteří blokují naše jádro

Babiš tentokrát svou kampaň neodbavuje z obytňáku, nýbrž na youtubovém kanálu hnutí ANO. A přitvrzuje každým týdnem, kdy uveřejňuje sadu videí, ve kterých spílá Fialově vládě. Teď však přišla změna, i Babišovu týmu totiž zřejmě uprostřed okurkové sezony došla témata a šéf hnutí ANO tak musel začít mluvit o sobě. Způsob, který zvolil, křičí do světa, že i Babišovi proti vládě dochází munice. Začal poukazovat na věci, které nemají s kompetentností Fialovy vlády nic společného.

Fialův odznáček jako zásadní téma

„Víte, co je to patriotismus?“ ptá se svých diváků Babiš a začne citovat složitou definici slova od amerického univerzitního profesora. Netrvá to ani pár sekund a předseda ANO odbočuje. „Pocit osobní identifikace se zemí – viděli jste někdy, že Fiala měl tady odznak s českou vlajkou? Já jsem to tedy nikdy neviděl. Já jsem ho nosil vždycky,“ ukazuje si Babiš na levé prso. Jak ale souvisí nošení odznaku s hájením našich zájmů a patriotismem, Babiš nevysvětlil. Potvrzuje to ale Babišův styl kampaně, který hodlá před volbami vést – nebude se bavit o opravdových tématech, ale o detailech, které podle něj ukazují na Fialovu nekompetentnost.

Obětoval jsem se pro Česko, tvrdí

„Ochota obětovat se pro dobro země,“ vyjmenovává Babiš další aspekty vlastenectví. „To jsem udělal. Dvanáct let života pracuji zdarma ve prospěch této země. A mě to poškodilo po všech stránkách,“ stěžuje si Babiš. Holding Agrofert, který patří do Babišových svěřenských fondů, přitom za Babišovy vlády zbohatnul o desítky miliard korun. O strádání Andreje Babiše tak nemůže být žádná řeč. Jeho odměny od státu – ať už byl ministr, premiér, nebo řadový poslanec – jsou v celkových příjmech firem, které ovládá a které pobíraly stamilionové dotace, doslova jako kapka v moři.

Sedí ve frakci s odpůrci českého jádra

Fialovým chybějícím odznáčkem ani pláčem nad prodělkem ale video nekončí. Babiš vytahuje své oblíbené výstřižky z novin a pouští se do své oblíbené kritiky novinářů. Vadí mu, že poukazují na rozpory v jeho nově vytvořené frakci Patriotů, kam Babiš zasedl třeba se zástupci rakouských Svobodných. Ti se přitom staví negativně k dostavbě českých jaderných elektráren, na které se babišovci vzácně shodnou s vládou, a sám Babiš stavbu podporuje léta. „Že Svobodní nechtějí jádro? To nechce v Rakousku nikdo. A řešil to Schwarzenberg stejně jak já. Ale kvůli tomu nejsme v té frakci,“ hřímá předseda ANO na videu. Nutno podotknout, že Karel Schwarzenberg se ale s odpůrci českého jádra nepaktoval jako Babiš.

Útočí na novináře i prezidenta

Babiš se samozřejmě pouští i do osobních útoků na novináře, ačkoliv je, zřejmě na rady svého týmu, přímo nejmenuje. „A tady paní redaktorka. Bylo by dobré, kdyby se jí jednou její děti zeptaly – a mami, proč jsi psala lež o té frakci, o Babišovi?“ pouští se Babiš do novinářů. „Zase máte jenom nenávist, nenávist,“ říká člověk, kterého média i soudy několikrát usvědčily z toho, že nemluvil pravdu a přes noc obrátil. „Kdo se tady paktoval s Posseltem a se Sudeťáky? No, pan premiér Fiala, a to se vám nehodí,“ vytahuje okamžitě Babiš do nenávistného protiútoku. Narážel zřejmě na pochvalu vzájemných vztahů od německé sudetské strany, která mířila Fialovi a prezidentovi Petru Pavlovi. Žádné ústupky sudetským Němcům však ani jeden z nich neudělal.

Vlastní průšvihy Babiš nezmiňuje

O čem však předseda hnutí ANO „překvapivě“ mlčí, je korupční skandál, který zmítá jeho ústeckou krajskou organizací. Příběh o tom, jak je možné, že policisté sebrali jedničku kandidátky jeho protikorupčního hnutí právě za korupci, by mnoho z jeho diváků jistě zajímal více než premiérův odznáček či definice patriotismu. Tak třeba příště.

