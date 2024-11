Politický přestup roku? Něco se chystá

„Tohle není fotbal,“ říkal Jan Lipavský, když se jej v září ptali na přestup od Pirátů do jiné strany. Teď to ale navzdory jeho výrokům vypadá na přestup roku. Že jeho přechod do TOP 09 je na spadnutí, naznačuje opatrně i sama Markéta Pekarová Adamová.

„Tohle není fotbal, abych tři sezony běhal za Spartu a pak nastoupil za Slavii. Neumím si to úplně představit,“ řekl ministr zahraničí na tiskové konferenci Pirátů, kde strana ohlašovala odchod z vládní koalice. Demisi sice jako ministr za Piráty podal, ve vládě ale zůstal jako nestraník. Podle náznaků, které v úterý vypouštěla na sociální síti X Markéta Pekarová Adamová, to totiž vypadá, že je jeho přestup na spadnutí.

Selfie s Pekarovou

„Příjemné jednání s Janem Lipavským. Na čtvrtek něco chystáme,“ nechala se tajemně slyšet a přidala společné selfíčko. Naprosto stejně se přitom vyjadřovala, když o angažmá v TOP 09 jednala s Danuší Nerudovou, které podle jejího vyjádření nabízela pozici jedničky na kandidátce do evropských voleb. Spolupráce s Nerudovou tehdy neklapla a Pekarové náznaky tak vyšly naprázdno. Pokud to tak nebude i tentokrát, mohlo by jít o politický přestup roku.

Nový Schwarzenberg?

Jan Lipavský je nekonfliktní, umí v zahraniční politice držet směr a TOP 09 by se právě na podobném tématu ráda profilovala před svými voliči. Tuhle tradici založil už Karel Schwarzenberg, a i když je Lipavský ve srovnání s ním politik okresního formátu, správnou sebeprezentací a vytrvalostí může jeho nová domovská strana jeho politiku prodávat jako jakési Schwarzenbergovo nástupnictví.

„Považuji ho za rozumného a nadaného, kladl vždy správné otázky. Cenil jsem si ho, a proto jsem ho na sněmu TOP 09 podpořil, že za ním máme stát. Považuji ho z možných adeptů v této generaci za nejlepšího,“ prohlásil o něm Schwarzenberg v roce 2021. Někoho takového strana, která se pohybuje na hranici volitelnosti, zoufale potřebuje. Nejenže by totiž získala zpět některé ztracené voliče, ale ještě by mohla dosáhnout na některé, kteří volili teď už opoziční Piráty.

Není pro Pekarovou konkurence

Lipavský je mladý, perspektivní a navíc pro Pekarovou bezpečný. Zdá se totiž, že neprahne po lídrovských funkcích. Ukázalo to jeho chování při pirátské krizi, kdy neměl ambice jít do souboje o předsedu strany. „Z jeho strany je to rozumné. Nejsem si jist, jestli by byl dobrým lídrem. On je známou tváří, ale to není opravdu všechno,“ říká k Lipavskému pro redakci Čtidoma.cz Jan Charvát, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a zdůrazňuje, že mezi populární tváří a dobrým vůdcem strany je obrovský rozdíl. „Musí být také dobrý manažer,“ dodává.

Zájem byl z více stran

TOP 09 se od začátku netajila tím, že by o Lipavského měla zájem. „Hodně o něj stojíme. Máme velký zájem. V posledních měsících od něj byla směrem k některým vládním stranám větší náklonnost než k Pirátům,“ řekl nejmenovaný zdroj zevnitř strany reportérům Českého rozhlasu už na konci září, kdy byl konec Pirátů ve vládě čerstvý. Lipavský už prý dlouho naznačoval, že není s fungováním Pirátské strany tak úplně spokojený. S Lipavským o případném angažmá jednali i Starostové.

Jak finálně dopadne možná změna Lipavského politického dresu, na to si budeme muset počkat do čtvrtka.

