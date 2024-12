Hes má nosánek nahoru? Jeho konec televizi hodně zaskočil

Jasný kandidát na celkové vítězství. Tak se o Oskaru Hesovi mluvilo a psalo už od začátku StarDance. Syn zesnulého choreografa Richarda Hese a tanečnice Marcely Karleszové k tomu měl veškeré genetické předpoklady. Na tanečním parketu snad ještě neměl žádný, byť malý problém. „Je fenomén. Sice mu vítězství nepřeji, ale uznávám jeho kvality. Vyhraje,“ řekl jasně Pavel Rousek pro náš web.

Není žádným tajemstvím, že StarDance zvedá „cenu“ všech účastníků včetně těch, kteří vypadli v předešlých kolech. Je o ně zájem, mají řadu další práce. Třeba Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková jdou z kšeftu do kšeftu.

Má na to právo

Takže je jasné, že finalistům „utrhají ruce i nohy“. Což ostatně potvrdil i Hes. „Mám už tři projekty,“ nechal se slyšet. Jeho pracovní „portfolio“ se tak utěšeně rozrůstá, a jak to tak bývá, na všechno čas nezbyde. Poněkud překvapivě se však herec zbaví seriálu Kriminálka Anděl. Jako poručík Radim Fišer už pokračovat nebude. „Odmítl jsem pokračování Kriminálky Anděl, nebudu točit dál,“ dodal rozhodně.

Těžko říct, jestli by se takto zachoval ještě před začátkem StarDance. Na Nově to ale podle všeho udělalo docela rozruch. Zatím to vypadá tak, že linka s Hesem „dojede“, další díly s ním se už ale točit nebudou. „Jestli má, nebo nemá nos nahoru, o tom je samozřejmě možné diskutovat. Je ale třeba si uvědomit, že má právo odmítnout práci tak jako každý jiný. Nic neporušil, své si na Nově ‚odkroutil‘, a jestli neprodloužil smlouvu, je pouze jeho věc,“ myslel si Pavel Rousek.

Chtějí cestovat po světě

Navíc je tu ještě jedna věc. Hes už nějakou dobu tvoří spokojený pár s Dorotou Suchou, která se živí hudební produkcí a také jako dýdžejka. Partneři se k sobě nedávno dokonce přestěhovali. Což byl pro herce celkem velký krok, do té doby totiž bydlel s kolegou a kamarádem Janem Nedbalem, se kterým se objevili v hlavních rolích snímku Bratři. „Bude se jí chtít věnovat, pracovat na jejich vztahu. Tím spíš že teď na sebe moc času neměli, tréninky na StarDance se rozjely už v létě,“ uvažoval Rousek.

Ostatně sám Hes prohlásil, že si přeje víc času na osobní život. A se svou krásnou přítelkyní se chystají na velký „výlet“. „Ještě přesně nevíme kam, ale chtěli bychom navštívit více míst, udělat si takový okruh přes Thajsko, Japonsko, jižní Indii… A když bude příležitost, rád bych si někde i zasurfoval,“ zasnil se Hes. I to tedy může být jeden z důvodů, proč chce oblíbený herec pouštět Kriminálku Anděl.

Zatím není úplně jasné, kdy vyrazí. Podle všeho by ale chtěli cestu zorganizovat co nejdřív. I Hes samozřejmě musí cítit únavu, StarDance není žádná procházka růžovou zahradou. Tím spíš když i ve finále opět zářil.

