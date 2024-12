Vondráčková ve StarDance nemá co dělat. Strčte si pravidla třeba do ucha!

Lucie Vondráčková vypadla těsně před branami finále StarDance. Přesto se o celkový triumf utká. Herečka ze seriálu Ulice dostala druhou šanci po odstoupení zraněného Patrika Hartla. Podle mnohých nespravedlivě. „Někdo to může vnímat jako podvod, diváci ji přeci vyřadili. Ovšem taková jsou pravidla,“ řekl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek. Vondráčkové to ale podle všeho přináší značné komplikace.

Od porotců StarDance sice dostali Lucie Vondráčková a její tanečník Lukáš Bartuněk tři desítky, nedostatek hlasů od diváků je však poslal domů. Soutěž opustili jako šestý pár. O pár hodin později se ovšem s velkou pompou vrátili, protože Patrik Hartl nemohl dál pokračovat. A šup, taneční pár proklouzl až do finále. Přesto, že už měl být dávno doma. A veřejnost se rozdělila na dva tábory.

Ptáčková si rýpla do Vondráčkové

Jedni Soně ze seriálu Ulice nemohou přijít na jméno ještě víc než předtím. „Na sociálních sítích jsem zaznamenal celou řadu komentářů, které Vondráčkovou posílají do horoucích pekel a tvrdí, že pravidla jsou k ničemu a Česká televize si je má strčit tam, kde slunce nikdy nesvítí. Jiní lidé Vondráčkové ale gratulují s tím, že soutěž zachránila. Kdyby se totiž odmítla vrátit, musel by nějak pokračovat indisponovaný Hartl. Za sebe mohu říct to, že návrat herečky byl zvláštní, a ještě podivnější bylo, že postoupila do finále,“ uvedl Pavel Rousek pro náš web.

Vondráčková se právem bála „dvojího vyřazení“. I ona si musela pohrávat s myšlenkou, že když ji diváci poslali domů jednou, učiní tak znovu při nejbližší možné příležitosti. Nestalo se, místo ní si kufry zabalila Martina Ptáčková. Na cestě z pražského Výstaviště ji doprovázel nejen plyšový pštros, ale i poměrně provokativní transparent s nápisem: „Sbohem a šáteček. Odjíždím ze StarDance. Třeba se ale vrátíme zpátky.“ Na přímý dotaz pak odpověděla: „Třeba se ještě vrátíme, tady je možné všechno.“ Nepřímo si tak rýpla právě do Vondráčkové.

Kdo vyhraje? Oskar Hes!

Zatím to ale na návrat nevypadá. Minimálně ne do finále. Jisté samozřejmě je, že Ptáčková (jako všichni ostatní) zatančí ještě ve finálovém kole při společné choreografii. O celkový titul si to ale každopádně rozdají Oskar Hes, Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková. „Můj favorit je Oskar Hes, byť bych to přál Martě Dancingerové. Neuvěřitelně maká, zlepšila se, což je viditelné i pro laika pouhým okem. Nicméně se obávám, že u televizních obrazovek v rámci StarDance sedí zejména ženy a ty mají svého miláčka jasného,“ uvažoval Rousek.

Pravdou je, že Vondráčková má taneční průpravu. Odmalička se tanci věnuje, má za sebou celou řadu choreografií i vystoupení. „To ve StarDance nic neznamená. Tím spíš letos. Celý ročník je tak trochu postavený na hlavu. Vždyť se podívejte, kam až došla Martina Ptáčková. Přitom podle kurzových sázek měla jasně vypadnout hned v prvním kole.“

Jak to mají s Polívkou?

Všichni „pozůstalí“ ve StarDance se už těší, až si konečně vydechnou. Tréninky na taneční soutěž začaly už v létě, program byl celou dobu hodně náročný. Ze všech tří finalistů si ale možná nejvíc oddychne Vondráčková, pro kterou mohl být návrat docela náročný. „Mnohokrát se spekulovalo, že její partner za ní nechodí, že se rozcházejí, pak zase scházejí atd. To nikomu nepřidá, ani tomu vztahu. Byť se mezi nimi pravděpodobně nic zvláštního neděje a jediným důvodem, proč Zdeněk Polívka za svou drahou nechodil tak často, je, že ho coby bojovníka MMA čeká už 29. prosince zápas s Radovanem Úškrtem. Tréninku podřizuje téměř vše,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Paradoxně přesto, že letošní StarDance ještě neskončila, Česká televize už loví tváře pro další ročník. Zatím se hovoří o jménech jako bývalý fotbalista Jan Koller, zpěvačka Bára Basiková a další. Jistého ale v tuto chvíli zřejmě není nic.

