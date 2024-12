Konec Dancingerové ve StarDance? Může za to její tanečník

Několik měsíců tréninků a výkonů na hranici sil, i to je StarDance. A samozřejmě si to vybírá svoji daň. Poté, co ze soutěže odstoupil Patrik Hartl a vrátila se již vyřazená Lucie Vondráčková, se objevil další problém. Marta Dancingerová totiž řeší nemoc svého tanečníka Martina Prágra. Ve vzduchu je i jejich možné odstoupení.

StarDance je drsnou prověrkou nejen pro celebrity, ale i pro profesionální tanečníky. „Zdravím vás všechny z postele, dávám se dohromady. Děkujeme za podporu. Já vypotil tak čtyři litry. Tento týden bude velká výzva,“ napsal si před pár dny na sociální sítě Martin Prágr. Okamžitě se začalo mluvit o tom, že by tedy Marta Dancingerová mohla ze soutěže odstoupit. Byť je jasné, že tanečník udělá všechno pro to, aby se dal dohromady.

Návrat Vondráčkové a zraněný Vodička

Možné je ale asi úplně všechno. Tím spíš po tom, co jsme viděli v případě Patrika Hartla. „Osobně musím říct, že všechny soutěžící obdivuji. Ten nápor je šílený. Na fyzičku, ale i na psychickou kondici, ty stresy jsou neskutečné. Do toho si musíte připočítat i to, že všichni mají i soukromé životy. Známé tváře nejsou profesionální sportovci, pro které by byl tanec jako obživa, zaměstnání. Pořád je to v rovině koníčka, nebo snad výzvy,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Je samozřejmě otázka, jestli další na řadě, pokud jde o odstoupení, bude právě Marta Dancingerová. Podle sázkových kanceláří je horkou adeptkou na celkový triumf hned po Oskaru Hesovi. Návrat Lucie Vondráčkové by v tomto ohledu neměl nic moc změnit. Martina Ptáčková stále patří mezi outsidery. Netřeba však připomínat, že bojovnice má tuto roli od prvního kola. Přesto je s Dominikem Vodičkou mezi nejlepšími čtyřmi páry.

Mimochodem, už i Vodička hlásil zranění. Takže kdo ví, jak sobotní večer vůbec dopadne. „Nemohl jsem ani pokrčit nohu, jak to oteklo. Zašel jsem si radši na rentgen,“ popsal tanečník s tím, že naštěstí nejde o vazy. Jeho startu by tak snad nemělo nic bránit. Na druhou stranu může být limitován, což může znamenat, že nepodá stoprocentní výkon.

Hodně hvězd v minulosti odstoupilo

Když byla řeč o soukromých životech, dost možná je to alfa a omega případného úspěchu. Či neúspěchu, logicky. „Kdo nemá správně nastavenou hlavu a nemá podporu z domova, nemá šanci. Partneři i další příslušníci jednotlivých rodin hrají zásadní roli. A zase jsme u Marty Dancingerové. Tam je to, zdá se, jako na houpačce. Jednou se říká, že ji Marek Pospíchal podporuje, podruhé, že už by ji chtěl mít doma. Čert aby se v tom vyznal,“ usmíval se Rousek.

Jisté je, že i v předešlých ročnících StarDance se z nejrůznějších důvodů odstupovalo. „Třeba Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš skončili, když si tanečník roztrhl sval v oblasti třísla. Jana Švandová se Zdeňkem Fenčákem zase ve čtvrtém kole požádali diváky, aby jim neposílali hlasy, protože jsou unavení. Václava Koptu zase rychle nahrazoval Richard Genzer atd. Zkrátka není to nic výjimečného,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

