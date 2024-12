Kostková skončí ve StarDance! Tohle nemůže ustát

Třináctý ročník StarDance směřuje k dramatickému rozuzlení. Stejně tak se dost možná odpočítávají poslední přímé přenosy v podání moderátorky Terezy Kostkové. Spekulace, že by letos mohla stát po boku Marka Ebena naposledy, totiž nabírají na obrátkách. „Je to tak, v zákulisí českého showbyznysu se o tom šušká stále častěji. Za sebe bych se nedivil, odvedla obrovský kus práce a musí z toho být hodně vyčerpaná,“ uvedl na konto „labutí písně“ sympatické brunetky fotograf Pavel Rousek pro Čtidoma.cz.

Jedním dechem je ale třeba dodat, že Kostková je u diváků velmi oblíbená. Není to jen tak nějaká moderátorka, jakou by bylo možné „odstranit“ a snadno nahradit jinou dámou, byť stejných profesních kvalit. „Tereza Kostková, i přesto, že je herečka, za mě patří mezi nejlepší moderátorky, co jsem měl kdy možnost vidět. Díky herectví má skvělou rétoriku a obecně se na ni moc hezky kouká. Je sympatická, působí žensky a nesnaží se o jednoduchý humor,“ vysekl jí pro náš web poklonu moderátor Petr Vojnar.

Život není jen StarDance

Herečka ze seriálu Jedna rodina a StarDance jsou zkrátka jako „jedno tělo a jedna duše“. Když se řekne StarDance, mnoha lidem se vybaví Tereza Kostková a Marek Eben. „Jako fanoušek pořadu, který letošní ročník sleduje obzvláště bedlivě kvůli kamarádce Martině Ptáčkové, musím říct, že by to byla pro StarDance velká ztráta. Spolu s Markem Ebenem jsou mistry ve svém oboru, což dokazují dlouhé roky. Na druhou stranu chápu, že uvažuje o změně,“ poznamenal pro Čtidoma.cz europoslanec Tomáš Zdechovský.

Také on narážel na to, že když moderátor podstupuje rok co rok několikaměsíční televizní maraton, kdy se musí plně soustředit, aby podal špičkový výkon a stále přinášel něco nového, tak je to na jednoho člověka pořádná dávka stresu. „Život není jen StarDance. Odcházet na vrcholu je umění a Tereza Kostková se rozhodně neztratí. Pokud se samozřejmě rozhodne skončit. Každopádně jí držím palce, ať se rozhodne co nejlépe,“ dodal politik.

Minulost nechce opakovat

Kromě možného vyčerpání je tu však další důvod, proč by mohla oblíbená moderátorka StarDance opustit. O jejích možných problémech s manželem se už nějakou dobu spekuluje. Mimo jiné se psalo třeba to, že Jakub Nvota s oblibou vyráží za svou bývalou láskou, hudebnicí Ľubicou Čekovskou. V rámci domácí pohody s režisérem by tak dávalo smysl, kdyby si vyčlenila více času na rodinu a měla méně stresu z přímých přenosů.

To jsou faktory, které asi stojí za to vzít v úvahu. Tím spíš že Kostková už má jeden rozvod za sebou. Shodou okolností také s režisérem, Petrem Kracíkem. Buď jak buď, StarDance by v případě odchodu Kostkové přišla o jednu ze svých ikon. Už proto, že moderátorku znají a pozitivně vnímají i lidé, kterým jinak StarDance říká jen málo. „U mých rodičů a babiček je soutěž oblíbená, já ale na televizi už několik let nekoukám. Terezu Kostkovou však vnímám jako skvělou herečku, mám ji také ráda coby moderátorku různých společenských akcí,“ řekla pro Čtidoma.cz modelka a podnikatelka Romana Pavelková.

I z toho plyne, jak velký „přesah“ Kostková má. A je velká otázka, kdo by ji nahradil. Ne že bychom měli málo moderátorek. Ale laťka je nastavena hodně vysoko.

