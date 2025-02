Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Slzy dojetí a velké emoce. Tak vypadala poslední klapka seriálu Zoo, u které byla i Veronika Žilková. Diváci si ji oblíbili coby uklízečku Petru Hubáčkovou. Seriál skončil a už nějakou dobu tu máme Zoo Nové začátky, které pravidelně sleduje kolem půl milionu diváků. Herečka však nemusí smutnit, práce má dost, navíc v seriálu pokračuje a je otázkou kolik má času na bývalého basáka ze skupiny Argema Josefa Holomáče. S tím se rozešla, ale aktuálně jsou opět vidět spolu.

Zprávám o milence nechtěla věřit

Nedávno se dokonce objevily informace, že by se spokojený páreček mohl vzít. To je ale zřejmě nereálné. „Manželka už jsem byla třikrát, jednou vdova a to stačí. Je fajn mít kluka, takže já mám kluka,“ prohlásila sama Žilková. Zejména rozvod s posledním exmanželem Martinem Stropnickým jí dal pořádně zabrat. „O tom, že má bývalý velvyslanec v Izraeli milenku, jí mnohé ‚dobré duše‘ říkaly dlouho, ona jim nevěřila. Až jí jednoho krásného dne Stropnický poslal mail, že má někoho jiného a že chce manželství ukončit. Což samozřejmě s většinou lidí docela zamává,“ uvažoval Pavel Rousek.

V té době už přitom Stropnický s milenkou Markétou Horňákovou nějakou dobu sdílel jednu domácnost. „Paní Žilková tenkrát smutnila, že si ani nestihla odvézt věci,“ popsal fotograf pro náš web. Herečka pak táhnoucí se rozvod, během kterého se veřejně vypralo hodně špinavého prádla, označila za horší zážitek než smrt syna Melichara. Ten zemřel před mnoha lety, když mu bylo 198 dní.

Nikdo se tak vlastně nemůže příliš divit, že už se Žilková do další svatby nežene. Přesto, že se Holomáč kvůli ní rozvedl. „Ono když máte za sebou to, co ona, tak jste asi z nějakých veselek nadobro vyléčeni. Navíc pan Stropnický se podle všeho přestal zajímat o jejich dceru Kordulu, zkrátka se upnul na novou rodinu. Herečka se zkrátka chtě nechtě musela vypořádat s hodně ošklivými věcmi.“

Všichni její muži

První velkou láskou Veroniky Žilkové byl herec Jan Hartl. Bláznivě ji miloval, ona ho však opustila kvůli jinému. Chvíli chodila i s hercem Michalem Peškem, románek měla také se zpěvákem Pavlem Vítkem. Se slavným režisérem Jiřím Menzelem dokonce čekala dítě, nechala si ho ale vzít. Nadbíhali jí prý také Vlastimil Brodský či Karel Gott, těm ale dle svých slov odolala.

Byla vdaná třikrát, poprvé si řekla „ano“ s reklamním režisérem Jiřím Hanychem, má s ním dceru, známou rebelku Agátu Hanychovou. Podruhé si brala stavaře Marka Navrátila, spolu měli dva syny a dvě děti si ještě osvojili z dětského domova. Po sedmnácti letech manželství se herečka zamilovala do Martina Stropnického, randili spolu od roku 2004, o čtyři roky později se vzali. Jak to mezi nimi skončilo, je všeobecně známé.

