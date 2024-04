Žilková z Tele Tele odcházela, když přišla o syna. Neměl se nikdy narodit, řekla

Tragédie, na kterou se nedá nikdy zapomenout. Herečce Veronice Žilkové zemřel v osmi měsících syn Melichar. Bylo jí 45 let a u jeho smrti nedokázala být, raději utekla ten den do divadla. Je přesvědčená, že syn, kterého měla s bývalým manželem Martinem Stropnickým, měl zemřít už při porodu. Tak se také stalo, ale lékaři se ho snažili zachránit.

Diagnóza, kterou Žilková už jednou slyšela

Tehdy měli se Stropnickým už dceru Kordulu, ale politik prý toužil ještě po synovi. Bylo mu padesát let, Veronice o pět let méně. „Praha je malá a já věděla o dva roky dříve než Martin, že Matěj je homosexuál. Mlčela jsem. Když mu to pak Matěj řekl, byl z toho v šoku. A já Martinovi chtěla dopřát syna, díky kterému by jejich rod pokračoval po meči. Proto jsem ve svých pětačtyřiceti letech riskla další dítě,“ přiznala Žilková ve své knize Dělte dvěma okolnosti coming outu syna Matěje, kterého měl Stropnický z bývalého manželství.

Až o několik let později si uvědomila, že od začátku těhotenství tušila, že je něco špatně. Převládaly smíšené pocity, nedostavila se euforie. Zdrcující zprávu se od lékařů dozvěděla, když byla v osmém měsíci. Nenarozený chlapeček měl brániční kýlu. Žilková moc dobře věděla, co to znamená, stejnou vrozenou vadu měl i její syn Cyril, kterého měla s Markem Navrátilem. Ten však komplikace přežil a dnes je z něj dospělý muž.

Syn se narodil mrtvý, ale lékaři mu pomohli

U Melichara na to lékaři dříve nepřišli, herečce to řekli dva dny před pohřbem jejího táty. Stropnický chtěl těhotnou manželku vzít na operaci do zahraničí. Dalších sedm let si vyčítala, že to tehdy neudělala a nedala za to všechny peníze. Jenže se bála, že se jí při operaci něco stane, věděla, že tu už má děti, o které se musí postarat. Doufala, že se stane zázrak, stejně jako s Cyrilem.

Jenže když došlo na porod, Melichar se narodil mrtvý. Žilková přiznává, že v tu chvíli se jí ulevilo, ale lékaři ho vzkřísili. To trápení pak trvalo dalších osm měsíců. „Měli ho nechat zemřít. Myslím, že tenkrát měla mít poslední slovo příroda. Jenže dnes doktoři zkusí všechno, co jde, musejí. Jenže vlastně ho akorát trápili. A zbytečně. Věděli jsme, že nemá plíce,“ vzpomíná po letech. Když ho odpojili, nebyla tam. Tehdy byl Stropnický silnější než ona a o tom, jak to v nemocnici proběhlo, řekl své bývalé ženě až po čtrnácti letech.

Konec Tele Tele byl kvůli Genzerovi se Suchánkem

V době, kdy prožívali nejtěžší období svého života, se Žilková loučila také s pořadem Tele Tele, kde byla od roku 2000. Šlo o jeden z nejoblíbenějších pořadů tehdejší doby – a dnes by ho zřejmě na televizní obrazovky nikdo nepustil. Často si hlavní účinkující, mezi které patřil mimo Žilkovou taky Richard Genzer, Michal Suchánek a Josef Carda, zakládali na nekorektním humoru.

Tele Tele bylo plné pořadů, které si cíleně dělaly legraci z těch, které na obrazovkách v té době běžely. Mezi takové patřil například Občanský jouda, Rejžuj, Tě Péro, Na vlastní bulvy, Rady ptáka votvíráka, Řetko, Horosklop, Telekrám, Kopečkovic nebo Čerstvé noviny.

Žilková se krátce před koncem nechala slyšet, že humor Genzera se Suchánkem už je na ni příliš a označila ho za „kanáloidní“. Zřejmě už v té době, aniž by to mělo jakoukoli souvislost s narozením nemocného syna, se koncepčně rozcházeli. Poslední díly v televizi dávali, když Melichar marně bojoval o život. Snad právě tehdy se Žilkové v životě začala psát úplně nová kapitola po všech směrech, ačkoliv až při oslavě šedesátky prohlásila, že teď může být konečně šťastná.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Myslí si Mahulena Bočanová celý život na Zounara? Je pro ni stejně důležitý jako dcera.