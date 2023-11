Myslí si Mahulena Bočanová celý život na Zounara? Je pro ni stejně důležitý jako dcera

Své štěstí hledala Mahulena Bočanová u mladších milenců i zralých mužů. Vždy pro ni byla ale prioritou autistická dcera Márinka, která jí v životě dělá obrovskou radost a je důvodem, proč už dnes Bočanová například tolik nenatáčí – zkrátka se rozhodla, že čas s rodinou má pro ni daleko větší hodnotu než vydělané peníze. Životní cestu má tahle exotická kráska možná jinou než ostatní. Lekce, které jí dal sám život, uměla ale vždy využít na sto procent.

Vše podřizuje dceři

Na konzervatoři se do ní zamiloval už Sagvan Tofi. Vdaná byla dvakrát, a když byla v životě zrovna sama, rozhodně se z toho nijak nehroutila. Prvně si vzala tehdy neznámého chlapce Martina Svobodu, pro kterého byla vstupenkou do světa showbyznysu. Dceru má s podnikatelem Viktorem Mrázem, který randil například i s Annou K. nebo Martou Jandovou. Primárně však vše podřizuje Márince – ta trpí lehčí formou autismu a svou maminku bude potřebovat celý život.

Ohledy na dceru bere také, co se milostného života týče. Bočanová si zkrátka nemůže domů přivést partnera jen tak, kdy ji napadne. Narušila by tím Márinčin stereotyp. To neznamená, že by strádala nebo hledání lásky vzdala. Mužskou náruč, ve které si alespoň na chvíli může dovolit být slabá, hledá celý život.

Milovaný kulišák Zounar ocenil měkkou hubičku

Herec Martin Zounar byl do Bočanové beznadějně zamilovaný prý už na škole. Sympatie k sobě chovají oba, a ačkoliv se nikdy nepotkali ve správný čas, vřelými slovy rozhodně nešetří. „On je pro mě něco jako moje dcera Márinka, někdo, kdo ke mně celoživotně patří,“ uvedla na jeho adresu. „Mahulena je moje celoživotní láska. Ona má takovou měkkou hubičku, je úžasná!“ překvapil nedávno Zounar, když spolu točili v seriálu Ordinace v růžové zahradě milostné scény.

Jestli mezi nimi bylo někdy něco víc, to nikdy neprozradili, ale vzhledem k jejich náklonnosti se to rozhodně nedá vyloučit. Kdykoliv se spolu objeví na veřejnosti, nešetří dotyky i výmluvnými pohledy. Zounar měl pro své kolegyně vlastně slabost odjakživa. Jeho láskou byla i Lucie Zedníčková, své jediné dítě, dceru Claudii, má s produkční Simonou Brdičkovou. Momentálně je zasnoubený s psycholožkou Kateřinou Kantovou. Ale Mahu, ta je jen jedna.

Mr. Propper znovu na scéně

Kdyby chtěl Zounar po letech platonické přátelské lásky zakročit, má pořádnou konkurenci. Brněnský podnikatel Petr Hanák je ztělesněním Mr. Proppera z reklam na mycí prostředky. Toho si herečka doslova předpověděla. „Někde v rozhovoru jsem řekla, že by měl můj další chlap vypadat jako Mr. Propper, vysoký a holohlavý. Petr se to někde dozvěděl a poslal mi fotku s tím, že on je ten pravý,“ vzpomínala. To ji tak pobavilo, že spolu začali chodit.

Po jejím boku ale Hanák dlouho nevydržel. I když se zdálo, že starší muž už bude vyspělý a rozumný, Mahulena Bočanová tehdy naznačila, že tomu tak nebylo. „Nechci vedle sebe další dítě, stačí mi Marina,“ řekla v minulosti herečka i s tím, že Hanák byl nespolehlivý, ačkoliv ho Márinka naprosto zbožňovala a on se k ní choval vždy hezky. Letos se ale spolu v létě objevili na Filmovém festivalu v Karlových Varech a Bočanová prozradila, že už to několik měsíců zkoušejí znovu. Možná, že je to tentokrát opravdu ten pravý! Nebo dostane Zounar ještě někdy šanci?

