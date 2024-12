Doběla rozpálený Kadyrov objíždí zajatce a nabízí jim sebevraždu

Ramzan Kadyrov dostal zásah od Ukrajinců. Nemůže to rozdýchat

Kadyrov je kvůli ukrajinskému útoku vzteky bez sebe a rozjíždí bizarní mediální show. S ukrajinskými válečnými zajatci se podle svého oficiálního telegramového kanálu setkal ve středu před přímým přenosem, ve kterém ohlásil úder ukrajinského bezpilotního dronu na kasárna čečenských jednotek Achmat. Ačkoliv ruská armáda zásah nepotvrdila, Kadyrov to nepřímo udělal, když začal vyhrožovat Ukrajině používáním lidských štítů. Tváří v tvář ukrajinským válečným zajatcům padala z jeho úst silná slova.

Ty nechceš umřít?

„Musíme je umístit na objekty, jejichž fotografie mají americké satelity, musíme je umístit na střechy těchto objektů, nechat je hlídat naše území,“ řekl Kadyrov tváří v tvář zajatcům. Pak se ale stalo něco, co je v civilizované zemi nepředstavitelné. Kadyrov jednomu z vězňů nabízí svoji zbraň, aby se zastřelil. „Dám ti zbraň, ty se zastřelíš a zemřeš jako hrdina,“ říká vězni, který ale není na kameře vidět. „Ne,“ odpovídá mu vězeň. „Ty nechceš umřít? On chce zabíjet, ale nechce sám zemřít. To se ve válce nestává. Zabíjíš a umřeš,“ říká svá moudra Kadyrov, který z praxe v ruské armádě zřejmě netuší, že někteří vojáci mohou válku přežít. „Musíš pochopit, že tohle není pohádka,“ vysvětluje čečenský vůdce.

Živé štíty z Ukrajinců

Kadyrov už dříve údajně zavedl praxi, kdy v každém čečenském strategickém objektu má být minimálně deset ukrajinských zajatců, aby při případném útoku ukrajinské armády zemřeli i oni. „Musíme je umístit na objekty, jejichž fotografie mají americké satelity, musíme je umístit na střechy těchto objektů, nechat je hlídat naše území,“ řekl Kadyrov podle vlastního telegramu.

„V každém strategickém zařízení v republice, včetně ruské univerzity speciálních sil, je až deset ukrajinských zajatců. Kyjev, který se nám snažil ublížit, dnes zabil své vlastní vojáky,“ řekl Kadyrov po útoku dronu na kasárna čečenských jednotek Achmat, který emotivně ohlásil v přímém přenosu čečenské televize, jak píše nezávislý web oc-media.org.

Ukrajinci trefili kasárna

Doteď byly útoky ukrajinských dronů spíše výjimečné. První se odehrál na konci října ve městě Gudermes, kde zasáhl univerzitu speciálních sil, kterou Kadyrov pojmenoval po Vladimiru Putinovi. Ten včerejší ale zřejmě způsobil čečenským speciálním jednotkám poměrně výrazné škody vzhledem k tomu, co Kadyrov po útoku vyvádí. Škody, které napáchal, nejsou známé. Nezávislý ruský zpravodajský portál IStories uvedl, že dron zasáhl kasárna pluku v budově, kde bylo v roce 2017 údajně popraveno 27 Čečenců. Kyjev se k útoku nevyjádřil.

Kadyrov není spasitel Ruska

Jednotky Achmat působí na Ukrajině od začátku války a podle analytika Jiřího Vojáčka nejsou pro Putina takovým přínosem, jak se Kadyrov často chvástá. „Je to pro Rusy vítaná pomoc, jsou to jistě ty z kvalitnějších jednotek, na druhou stranu nejsou příliš početné, takže by se bez nich válka na Ukrajině jistě obešla. Ve stovkách tisíc nasazených vojáků jsou achmatovci jen kapkou v moři,“ říká analytik pro Čtidoma.cz.

