The Cure. Kluci z kapely, co dokázali v hudbě nemožné a přitom dělali psycho věci
Vše začalo v roce 1976 a následovala čtyřicetiletá závratná kariéra, která se neomezila pouze na noblesní melancholii a lak na vlasy. Třeba koncert v Argentině v 80. letech se zvrhnul tím způsobem, že ošizení fanoušci, kteří naletěli na falešné vstupenky, nemohli jít dovnitř. Vzbouřili se a jako protest házeli na pódium cihly a lahve. A podařilo se jim zabít tři policejní psy. Kromě toho prodavač párků zemřel na infarkt.
První nahrávací smlouvu podepsali v roce 1977 s německou firmou Hansa. Chlapci se činili, ale když prezentovali nový materiál, šéf nahrávací společnosti jim s politováním sdělil: „Tyhle písničky by se nelíbily ani lidem ve vězení!“
Jak šel čas s The Cure
Zprvu si říkali Easy Cure, a když se přejmenovali na The Cure, velice rychle jim přistála smlouva od producenta Chrise Parryho. První hudební debut Three Imaginary Boys zaznamenal velkolepý ohlas. První super hitové singly A Forest a Primary se pak objevily v 80. letech. Ve své „ošklivé“ a fascinující hudbě plné zoufalství to poněkud přeháněli. Časem se pokorně vrátili k popu, kdy přišli s tanečním a kýčovitým singlem Let's Go to Bed. Někdy zabrousili dokonce i do jazzu. Zajímavý byl i jejich přínos do sféry psychedelické hudby s písní The Caterpillar. Koncem 80. let jejich sláva gradovala s alby Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me a Disintegration spolu s turné The Kissing Tour a Prayer Tour. Teprve v 90. letech se dočkali domácího uznání, když obdrželi cenu Brit Award za nejlepší britskou skupinu.
V 90. letech začali kluci z The Cure sklízet nekonečné ovace. Neusínali na vavřínech, vydali třeba mnohostranné album Wish, kde se vyřádila kytara, nebo album Wild Mood Swings, které zamířilo jako možný vítěz do světové desítky. Hodili si také pár fenomenálních turné, mezi nimiž lze zmínit turné Wish Tour nebo The Swing Tour. V roce 1997 vyšlo album Standing on a Beach s tanečním singlem Wrong Number. Mimo jiné zpěvák Robert Smith vystoupil v kresleném seriálu South Park. Koncem 90. let se vyznamenali albem Bloodflower, které bylo nominované na cenu Grammy. V roce 2003 začala jejich nová epocha podepsáním smlouvy s Geffen, kdy vynikaly singly The End of the World a Taking Off.
Klukovské blázniviny a dojemnosti
Během své hudební kariéry chlapci z The Cure dělali různé blázniviny. Zkusili různé drogy a sáhli si na dno s láhví alkoholu v ruce. Známí jsou i svými aférkami, které se staly přímo na pódiu, kde se párkrát pěkně porvali. V 80. letech se jim vše trochu vymklo z rukou. Z jejich života se stala Sodoma a Gomora. Fetovali plnými doušky kokain a plechovky od ležáku plnily místnost až po strop. A k tomu všemu spali na podlaze jako zvěř. „Věci se trochu vymkly kontrole,“ přiznal s odstupem času Smith. Nebo při nahrávání alba The Top přebývali v jedné hospodě a užívali si to s halucinogenními houbami a nočním pitím. Měli tenkrát obrácený den! Ve dne spali a v noci žili naplno.
Nevyhnuli se ani soudům. Bývalý člen Tolhurst zažaloval kapelu kvůli tantiémám, ale prohrál a musel právníkům zaplatit 1 milion liber. Vyhodili i další členy – Perryho Bamonteho a Rogera O'Donnella. „Už nejsem členem The Cure. Bylo smutné to po téměř 20 letech zjistit tak, jak jsem to zjistil, ale neměl jsem očekávat nic míň ani víc,“ postěžoval si O'Donnell. Od té doby už nikdo nový do The Cure nepřišel. Krásné ale je, že po letech se kdysi vyhozený Lol Tolhurst usmířil se Smithem při propagaci své biografie pod názvem Cured: Příběh dvou obyčejných chlapců. Jako takový bonbónek na usmíření dostal od Smithe všechny peníze, o které přišel při soudním líčení v roce 1994.
Nové milénium a lahůdka na závěr
Během počátku nového milénia se v kapele změnili nejen hudebníci, ale také znovu vydali některé dřívější písně. Dostali se i do Austrálie, Japonska, Hongkongu, Singapuru a na Nový Zéland. Následovala řada hudebních úspěchů v Latinské Americe, v Hollywood Bowl nebo v SSE Aréně Wembley v Londýně a na dalších místech. Zejména původní členové kapely však začali cílit svoji pozornost více k restaurování a digitalizaci své tvorby a dávali přednost spíše neobvyklé spolupráci a osobním projektům. Za jakési zpomalení v jejich tvorbě snad mohl i covid, ale přesto dále nelení a pokračují v podobném duchu až do dnešních dnů.
Byla to jízda lemovaná výtržnostmi a drogovými úlety. K soudu je dostal i samotný Billy Idol. Při koncertě jeho post-punkové kapely Generation X mu kapela The Cure dělala předskokana. Billy Idol je však v průběhu turné vyhodil. Důvodem byl záchodový skandál. Opilý Lol Tolhurst se totiž omylem vymočil na Idola, když jej zrovna obtěžoval fanoušek. Časem si Tolhurst postesknul: „Když už musíš jít, tak už musíš.“
