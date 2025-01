Vylepšené bombardéry B-52: Strašily nepřítele ve Vietnamu i v Zálivu, hrozbou budou dál

Nové motory pro bombardéry B-52 budou klíčovou součástí celkového rozsáhlého upgradu. I když americké letectvo nedávno představilo svůj nový bombardér B-21 Raider, stále počítá se stroji B-52, které se v minulosti velmi dobře osvědčily při plnění mnoha rozmanitých úkolů. Jak informuje specializovaný web Defense News, nové výkonné motory F130 prošly konstrukční revizí a jsou připraveny pro intenzivní testování.

Vstříc novým výkonným motorům

Zkoušky se uskuteční v únoru v americkém Tennessee, jak oznámil výrobce motorů, světoznámá firma Rolls-Royce. Staré motory Pratt & Whitney TF33 z dob studené války už výkonem nevyhovovaly moderním standardům, a proto je konstruktéři museli vyměnit za nové. Během komplexních zátěžových testů bude zejména hodnocen výkon v různých simulovaných výškách, aby letectvo zjistilo, jak F130 dokážou obstát v rozdílných podmínkách.

Další součástí upgradu bombardérů bude vylepšený radar, avionika, elektronika, brzdový systém a další prvky, aby B-52 byly připraveny pro moderní boj v 21. století a vydržely ve službě až zhruba do roku 2060, jak uvádí magazín National Interest.

V letectvu již přes sto let

To by v praxi znamenalo, že B-52 by v americkém letectvu figurovaly již 100 let a více, protože první let stroje se uskutečnil již v roce 1952. Plánem letectva je mít ve třetí dekádě k dispozici minimálně 100 bombardérů B-21 a vedle nich i 76 zmodernizovaných B-52.

Bombardér byl zařazen do služby v roce 1955, výroba probíhala v letech 1952–1962 a celkem spatřilo světlo světa 744 kusů válkami ošlehaného stroje. Posádku bombardéru tvoří šest lidí, letouny, které nyní zůstávají ve službě, mají pět členů. Maximální rychlost činí 1 014 km/h, dolet 9 978 km. Bombardéry jsou vyzbrojeny čtyřmi kulomety M3 ráže 12,7 mm v zadním střelišti a můžou nést 32 tisíc kilogramů pum.

Nasazení nejen ve studené válce

B-52 prošel řadou konfliktů ve 20. století, které jsou spojené s obdobím studené války. V prvé řadě je nutno na tomto místě zmínit válku ve Vietnamu, první nálet bombardérů B-52 se konal v červnu 1965 v oblasti jižního Vietnamu. Dále byly stroje nasazeny do akce během operace Pouštní bouře, tedy v Zálivu. Do různých operací se v konfliktu zapojilo 107 bombardérů B-52, které provedly celkem 1 624 letů.

V novodobých podmínkách prováděly bombardéry útočné operace v Afghánistánu. Účastnily se i bojů v Iráku a Sýrii.

