5 opravdových čarodějnic, které měnily lidské životy. Tyhle byste potkat nechtěli!

Po celém světě kolují v různých kulturách mýty a legendy o čarodějnicích, které se dokázaly proměnit ve zvířata. Od Louhi z finské mytologie až po legendu o skinwalkerech, zlých čarodějích z kultury indiánů Navahů. „Lidé si dřív neuměli mnoho věcí vysvětlit. Proto je připisovali nadpřirozeným bytostem, kouzelníkům apod. Na druhou stranu na mnoha příbězích je minimálně špetka pravdy, na některých dokonce kupodivu docela hodně,“ uvedl pro Čtidoma.cz Dalibor Moravec.

Zajíci, havrani, kočky, medvědi nebo ropuchy. A pak zase zpátky do lidské podoby. Tak to bylo s čarodějnicemi po staletí, alespoň se to vypráví. „Když byla čarodějnice jako zvíře zraněna, projevilo se to, i když získala zpět své lidské já. Tak se dala poznat. Zajímavé je, že tato víra byla silná až do 19. století, což zase není tak dávno.“ Jaké čarodějnice byly nebezpečné, známe jejich jména? Jistě že ano!

Anne Bodenham

V roce 1653 byla v Salisbury veřejně oběšena 80letá žena jménem Anne Bodenham za zločin čarodějnictví. Kdysi pracovala jako asistentka kontroverzního kouzelníka Johna Lamba, který byl v roce 1628 zlynčován. Anne Styles, která byla souzena za vraždu, ukázala prstem na Bodenham a obvinila ji, že provádí ďábelské rituály a jistě se spojila s pánem pekla. Tvrdila, že důkazem je mimo jiné to, že jako mladá byla velmi krásná a dokázala z mužů vysávat duši.

Když byla Bodenham usvědčena a odsouzena k smrti, Styles se však u soudu zhroutila a prosila, aby byla ušetřena. „Soud to ignoroval a nebohá žena byla popravena. Jedno z obvinění, kterým čelila, bylo, že se dokázala měnit v mastifa, černého lva, bílého medvěda, vlka, opici, koně, tele a černou kočku. Asi to nebyla tak úplně pravda, každopádně se zdálo, že byla docela činorodá.“

Isobel Gowdie

Zajíc byl mezi prostým lidem považován za zlé znamení. Něco jako dnes černá kočka. Když ušák zkřížil někomu cestu, ubožák mohl počítat s tím, že se mu nestane nic dobrého. „Slavná skotská čarodějnice Isobel Gowdie z Auldearnu byla pravděpodobně zaživa upálena v roce 1662. Podle úřadů prý ovládala magické kouzlo proměny. A zajíc měl být její oblíbené zvířátko. Je tedy jasné, že to měla spočítané,“ vysvětlil Moravec.

Isobel ve svých doznáních vyprávěla o incidentu, kdy ji honili psi, když se jako zajíček proháněla krajinou. Schovala se v domě, psi ji ale našli a ona musela běžet dál. Rychle odříkala kouzlo a změnila se v člověka. Ve svých zpovědích také popsala, jak se ona a další členové jejího „týmu“ čarodějnic občas měnili v kočky nebo vrány.

Dorothy Stranger

V Newcastlu v listopadu 1663 svědčila žena jménem Jane Milburn proti své sousedce Dorothy Stranger. Jane vzpomínala, že jednou v noci seděla doma, když se najednou objevila kočka. Přistoupila k ní, začala ni mluvit a vyhrožovala, že už si v domě vzala jeden život a brzy si přijde pro další.

Krátce nato kočka navštívila Jane znovu a pokousala ji na ruce. Když přišla znovu, byla tak silná, že ženu „přišpendlila“ na zem a klečela na ní patnáct minut. Zase Jane pokousala ruce a nohy. Jane řekla úřadům, že si je jistá, že tato kočka je Dorothy, čarodějnice, která dokáže měnit podobu. Sousedka tím pádem skončila na popravišti.

Anne Baites

Kuriózní zpráva z roku 1673 popisuje multitalentované „měňavce“. Ke konci toho roku mladá služebná jménem Anne Armstrong poctila soud v Northumberlandu svým očitým svědectvím, jak byla nucena navštěvovat sabaty na Riding Mill Bridge poblíž Newcastlu. Tvrdila, že tam viděla 13 čarodějnic, včetně Anne Baites. Všechny měly tančit s ďáblem.

„Řekla, že Baites a další čarodějnice se postupně proměnily ve všemožná zvířata, včetně chrta, myši a včely, stejně jako obvyklé kočky a zajíce. Sama svědkyně paradoxně řekla, že se proti své vůli proměnila v koně a musela některé čarodějnice vozit na sabat a zpět,“ usmíval se Moravec. Osud nebohé Baites byl samozřejmě tímto prohlášením zpečetěn.

Jane Wenham

Poslední osobou odsouzenou k smrti za čarodějnictví ve Velké Británii byla v roce 1712 Jane Wenham. Místní komunita ve Walkernu v Hertfordshiru se jí dlouho vyhýbala, až ji nakonec obvinila z čarodějnictví a hnala před soud. Litanie o obviněních vznesená proti Jane je záhadná a zahrnuje Anne Thorne, služebnou, která dočasně nemohla chodit, protože si vykloubila koleno.

Tuto Anne údajně Jane Wenham očarovala. „V procesu 16 svědků vypovědělo, že proti nim použila čarodějnictví všemi způsoby, od proklínání dobytka až po spáchání vraždy. Dokonce měla být Jane viděna jako kočka,“ dodal pro Čtidoma.cz Moravec s tím, že Wenham byla nakonec shledána vinnou a odsouzena k smrti oběšením. „Soudce jí byl naštěstí nakloněn, takže dosáhl odkladu. Další prameny se o jejím osudu nezmiňují.“

