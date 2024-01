Český astronom objevil planetku. Pojmenoval ji Vepřoknedlozelo

Podívejte se s námi, jaké historické události v těchto dnech otřásly minulými lety a ve kterých dnech se psala historie. Která data si dodnes pamatujete?

9. leden

V roce 1370 vydal Karel IV. nařízení, které by dnes možná ocenili vinaři na celé Moravě. Omezovalo totiž dovoz cizích vín do Prahy, aby podpořil vlastníky českých vinic. Dnes už je běžné, že na trhu seženeme vína ze všech koutů světa. Zemský sněm povolil Štěpánu Šlikovi v roce 1520 razit jáchymovský tolar. Stříbrné mince se razily do roku 1528.

V roce 1983 se už psaly moderní dějiny a mluvčími Charty 77 se stali Anna Marvanová, Jan Kozlík a Radim Palouš. Roku 1991 se pak Listina základních práv a svobod stala po přijetí Federálním shromážděním součástí ústavního řádu ČSFR. Někteří si budou pamatovat na rok 2006, kdy došlo k havárii kolínské chemičky Draslovka.

10. leden

Rok 1608 si pamatují všichni milovníci literatury. Deset let po autorově návratu z dobrodružné výpravy vyšel poprvé cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“.

V roce 1920 se Hlučínsko po ratifikaci Versailleské smlouvy stalo součástí Československa. Roku 1955 byla ustanovena vyšetřovací komise ÚV KSČ pro revizi politických procesů. Ta přezkoumávala zákonnost některých soudních případů, které se uskutečnily v Československu od nástupu KSČ k moci roku 1948.

11. leden

Dokážete si ještě představit, že by města neměla tak propracovanou městskou dopravu? Není to tak dávno, co se teprve tvořila ta v hlavním městě. Psal se rok 1992 a vyjely první příměstské linky 351 a 352. Tím byly položeny základy Pražské integrované dopravy, která dnes spojuje nejen kouty hlavního města, ale i okrajové části nebo místa Středočeského kraje.

V roce 2009 zahájila vysílání televizní stanice TV Barrandov, která je dnes neodmyslitelně spjata s pořady Jaromíra Soukupa. Během jeho krátkého vztahu s Agátou Hanychovou došlo dokonce i na její vlastní pořady, které se jmenovaly Agáta Jaromíra Soukupa a Holčičky.

12. leden

V roce 1962 byl Vladimír Škutina odsouzen za urážku. Řekl o Antonínovi Zápotockém, že „prezident je vůl, gauner a vyložený despota“. Roku 1977 pak vyšel v Rudém právu odsuzující článek Ztroskotanci a samozvanci, v němž byla československá veřejnost seznámena s existencí Charty 77. Na Haiti přišlo roku 2010 ničivé zemětřesení. Zemřely při něm tisíce lidí.

V roce 2018 zahájila vysílání česká stanice Televize Seznam.

13. leden

V roce 1968 automobilky Tatra a Carrozzeria Alfredo Vignale uzavřely smlouvu o designu nových osobních automobilů typové řady Tatra 613.

V roce 2012 při ztroskotání výletní lodi Costa Concordia u italského ostrova Giglio zahynulo 32 lidí.

14. leden

V roce 1913 byl založen fotbalový klub SK Židenice (dnes FC Zbrojovka Brno). A z jiného soudku – v roce 2000 astronom Miloš Tichý objevil na hvězdárně Kleti planetku Vepřoknedlozelo.

15. leden

Rok 1989 byl pro naši zemi jeden z nejdůležitějších. Právě v tento den v Praze na Václavském náměstí začala série mohutných protikomunistických demonstrací, později nazvaná Palachův týden. O dva roky později pak byla zřízena přírodní rezervace Třímanské skály.

A kdybychom šli zpátky do historie o mnoho let dříve, roku 1559 byla Alžběta I. korunována anglickou královnou.

Zdroj: redakce, dejepis.com, novinky.cz, iDNES.cz, wikipedia.org

