Císařovna Sisi znechutila manžela Františka Josefa I. svým tělem. Co na něm bylo tak ohavného?

Císařovna Sisi - nebo chcete-li Alžběta Amálie Evženie Bavorská - byla krásná tak, že její vzhled historie vyzdvihuje dodnes. Byla štíhlá s nádhernými dlouhými vlasy, hlubokýma očima, čistou pletí. Byla to zkrátka žena, jakou by chtěl mít po svém boku každý velký muž.

Sisi k sobě byla tvrdá, mluví se o anorexii

Všechno ale bylo vykoupeno velkou zátěží jejího těla, které se nemohlo příliš bránit. Její posedlost štíhlostí zašla tak daleko, že často prakticky nejedla, denně sportovala (což by samozřejmě bylo při správné výživě v pořádku) a také se dokonce několikrát denně vážila. Její tělo tedy mělo být bez poskvrnky. Přesto ale skrývalo něco, čeho se zhrozil i sám její manžel, císař František Josef I.

Potetovaná císařovna

Psal se rok 1888, když se císařovna Sisi rozhodla v té době k velmi neobvyklému kroku. Svoje tělo, o které po celý život pečovala jako o ten největší drahokam, nechala dozdobit tetováním. A to v té době rozhodně nebyl krok, ke kterému by se odvážilo mnoho dam, zvláště těch z vyšší společnosti. Alžběta Bavorská ale byla od mládí velmi svobodomyslná, povinnosti císařského dvora sice chápala, ale podle všeho ji svazovaly natolik, že se raději pohybovala téměř kdekoliv jinde.

Její cesty ji několikrát zavedly i do Řecka, které tolik milovala. Cestovala lodí. A aby si svoji cestovatelkou lásku vozila stále s sebou, měla jí ji připomínat kotva, vytetovaná na rameni.

Nerozvážnost mládí?

Mohlo jít o nerozvážnost mladičké dívky? Ne, to určitě ne. Sisi se narodila na Štědrý den v roce 1837 a kotva se na jejím rameni ocitla až v roce 1888. Tehdy bylo císařovně již jedenapadesát let a dobře věděla, co dělá. Tou dobou byla již také dlouhá léta manželkou Františka Josefa I., kterého si brala ve svých pouhých šestnácti letech. Co na její rozhodnutí tehdy řekl její manžel a vládce hned několika států? Jestliže František Josef I. ovládal rozsáhlá území, duši své ženy zjevně neovládl do konce jejího života.

Císař byl znechucen

O tetování, které si nechala udělat právě na jedné ze svých cest, se její manžel podle všeho dozvěděl až po jejím návratu domů - a rozhodně jej Sisi svým nápadem a hlavně jeho realizací nepotěšila. Když uviděl, co jeho žena provedla, neudržel se a pronesl větu, na kterou jeho krásná císařovna patrně nebyla zvyklá: „To je ale strašlivé překvapení,“ nemohl uvěřit František Josef I. svým vlastním očím. Sisi ale už své rozhodnutí dokonala, a tak mu nezbylo než se smířit s tím, že má po svém boku potetovanou císařovnu.

Sisi a kokain

Tetování ale nebylo jedinou zvláštností, nad kterou se její příznivci i odpůrci pozastavují. Někteří dokonce hovoří o tom, že císařovna byla také závislá na kokainu. Ano, v jejích věcech se prý našla i krabička na kokain a dokonce také injekční stříkačka, ale v devatenáctém století lékaři kokain docela běžně předepisovali proti bolestem a dalším zdravotním problémům. Jestliže tedy stárnoucí císařovna čas od času trochu toho kokainu užila, neznamená to ještě, že na něm musela být nutně závislá pro svůj rozmar.

