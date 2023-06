Komunistický experiment na lidech: Chtěli být světoví, s Kofolou to bylo dlouho nejisté

Českoslovenští občané na tomto nápoji vyrostli. S nadsázkou by se dalo říct, že po pivu šlo o nejpopulárnější nápoj u nás. Kofola vznikla hlavně jako potenciální konkurent západní Coca-Coly. Úkol byl jasný. Z dostupných receptur socialistických zemí musí vzniknout nápoj s příměsí přebytečného kofeinu. Trvalo dva roky, než byl socialistický experiment připraven k ochutnání. A stálo to za to!