Krásná Sisi se nestarala o děti a pořídila si dvojnici. Tchyninou krutostí netrpěla

Ten příběh známe všichni. Krásná mladá dívka Alžběta Bavorská se sňatkem s neméně atraktivním Františkem Josefem I. dostane do císařské rodiny, jejíž součástí je také Alžbětina tchyně Žofie. A jako každá „správná“ tchyně měla i tahle být doslova děsuplným přízrakem, pod jehož kuratelou mladá žena den co den trpěla. Tak se to traduje. A bylo to opravdu tak? Nemohla být Žofie přece jen o něco lidštější, než jak ji vykreslují nemilosrdné dějiny? Podle všeho – a hlavně podle dopisů, které sama psala – to pravděpodobně nebylo tak zlé. Na druhou stranu se takové vysvětlení hodí pro některé kousky mladé a neklidné panovníkovy ženy, zvyklé až do šestnácti let na volný život bohaté dívky nesvázané dvorskou etiketou.

Vybrala si ji sama tchyně

Jak se vlastně Sisi do císařské rodiny dostala? V tom měla prsty právě Žofie, kterou sám její syn požádal, aby se mu poohlédla po vhodné nevěstě. Sám byl natolik zaměstnán vládou, že na nějaké randění neměl čas. A tak se budoucí tchyně snažila, co mohla – a dělala to ráda. Do Vídně zvala jednu vznešenou rodinu za druhou, ovšem hlavně ty, které měly dcery na vdávání, přesněji řečeno pohledné dcery na vdávání. Vždy potom došlo na soukromé setkání s císařem, ale nikdy nesmělo vyjít příliš okatě najevo, za jakým hlavním cílem byli hosté pozváni. Až jednou přišlo pozvání také Žofiiným příbuzným z Mnichova, její sestře Luise a také neteřím, které mohly splňovat očekávané.

Sisi byla první volbou

Dlouho se spekulovalo o tom, že Žofie měla pro svého císařského syna vyhlédnutou starší Alžbětinu sestru Helenu, ale sám František Josef se „omylem“ a proti matčinu přání zamiloval do mladší Sisi. Dnes již víme, že to není pravda a že právě arcivévodkyně Žofie sama vybrala právě mladší ze dvou sester. Podle dopisu, který psala budoucí tchyně a Sisina vlastní teta svému druhému synovi, je jasné, že mladé lásce držela palce. „Láska snoubenců roste každou hodinu takovou rychlostí, že bys tomu nevěřil!“ psala.

Děti odložila sama Sisi

Kdyby Žofie skutečně lásce dvou mladých lidí nepřála, jak je ukazováno třeba i ve známém televizním zpracování, darovala by jim k zásnubám Císařskou vilu v Bad Ischlu? Pravděpodobně nikoliv. A dál? Hovoří se o rozdílných pohledech na výchovu dětí i o tom, že Žofie Sisi prakticky sebrala její dvě děti, a dokonce jí je odmítala půjčovat. I tahle kapitola života krásou posedlé Alžběty byla ale hodně zkreslená. Poté, co mladá matka vzala svoji první dcerku Žofii Frederiku na cesty po Uhrách a ona zde jako dvouletá zemřela na tyfus, něco se v Sisi zlomilo a o své dvě mladší děti odmítala pečovat.

Možná se bála dalšího možného omylu. O druhorozenou Gizelu a mladšího Rudolfa se tak skutečně starala Žofie, ale pravděpodobně by byla bývala mnohem raději, kdyby své mateřské povinnosti plnila sama Alžběta. Ta se ale zamilovala až do své poslední dcery Marie Valerie, jež se narodila celých třináct let po nešťastné Žofii Frederice. Až po tolika letech v sobě našla další sílu a dost lásky k vlastnímu dítěti.

Pořídila si dvojnici

Mimo nevalného vztahu k vlastním dětem se císařovna začala postupně odcizovat také svému muži a později ji začalo zrazovat i zdraví. Vydala se na první ze svých zdravotních dovolených v cizině, což se jí osvědčilo. Ukázalo se, že téměř kdekoliv – kromě císařského dvora ve Vídni – dokáže být veselá a šťastná. Návraty ji ale vždy vrátily do špatné nálady a smutku. Proto její pobyty mimo palác byly stále častější a delší. Kromě toho milovala společnost dvorních dam a dalších žen, mezi nimiž nechyběla ani Františka Feifaliková, císařovnina osobní kadeřnice. Ta se brzy stala také její společnicí, důvěrnicí a dokonce i dvojnicí. Obě ženy si byly neobyčejně podobné, měly obdobnou postavu i gesta, a tak si mohly dovolit záměnu. Stávalo se tedy, že dav nadšeně zdravil na balkonu paláce nebo na projížďce kočárem právě Františku, která na sobě měla Alžbětiny šaty.

Žofie nebyla tak zlá

Sisi to určitě neměla na dvoře svého manžela jednoduché. Přísná pravidla, mnoho učení, přijímání významných hostů a minimum soukromí, to všechno se muselo na svobodomyslné ženě podepsat. Podle současných poznatků je ale zřejmé, že arcivévodkyně Žofie, její tchyně a teta, nebyla tou hlavní příčinou smutku a depresí, které si Sisi musela – spolu s dalšími zdravotními neduhy – léčit daleko od domova.

