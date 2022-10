Nacistické superdělo Těžký Gustav ničilo Sevastopol sedmitunovými granáty

Vývoj mamutího děla byl zahájen v roce 1934, tedy necelých pět let před vypuknutím druhé světové války. Němečtí stratégové tehdy předpokládali, že střet s Francouzi bude obsahovat boj o Maginotovu linii, která byla plná velkých pevnostních staveb, na které bylo běžné dělostřelectvo krátké.

Kruppovo mistrovské dílo

V Kruppových závodech v Essenu vzniklo opravdové monstrum. Délka hlavně byla neuvěřitelných 32 metrů a ráže 800 mm. Dělo dokázalo vrhat sedmitunové projektily na vzdálenost 47 kilometrů. Celý komplet vážil 1 350 tun a k jeho obsluze bylo potřeba 2 000 lidí. Jakýkoliv pohyb byl možný pouze po železnici.

Těžký Gustav ničí Sevastopol

Těžký Gustav, jak se monstróznímu kusu artilerie říkalo, nakonec na Maginotovu linii vůbec nevystřelil. Jednak proto, že nebyl v té době ještě plně dokončen, a pak také proto, že nacistická vojska celou linii jednoduše obešla přes neutrální státy. Přesto Hitler rozhodně chtěl svou chloubu spatřit v akci, takže se Těžký Gustav přesunul po napadení Sovětského svazu na východní frontu.

Cílem se stal Sevastopol, mohutná pevnost, kde se držela Rudá armáda proti přesile Wehrmachtu. Tam začal Těžký Gustav úřadovat a vypálil několik desítek až stovek (údaje se liší) granátů. Jeden z nich prokazatelně prorazil beton u podzemního muničního skladu a vyhodil jej do povětří. To byl nesporně vojenský úspěch, ale bohužel také poslední. Sevastopol padl a do dalších bojů už dělo nezasáhlo.

U Leningradu ani ve Varšavě nevystřelil

Plánovalo se, že bude bombardovat Leningrad, pak zase že svými projektily rozmetá Varšavské ghetto, kde probíhalo povstání, Hitler uvažoval, že ho stáhne k poslední obraně Německa. Nic z toho se nestalo, nebo o tom alespoň nejsou žádné důkazy. Dělo se přesunovalo sem a tam velmi pomalu, jeho obsluha byla náročná, celé monstrum bylo velmi nepraktické v mobilním boji, kdy bylo nutné se rychle přesunovat. Navíc bez železnice se nemohlo přesouvat vůbec.

Němci na konci války Těžkého Gustava sami zničili, americké jednotky pak nalezly jen jeho torzo u Saské Kamenice. Celý projekt obřího superděla tímto definitivně skončil. Jeho přínos pro válku byl sporný a zůstal daleko za očekáváními.

Zdroj: allthatsinteresting.com

