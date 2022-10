Šípky jsou doslova zázračné, zničit je ale můžeme snadno. Kde pomohou a jak je nejlépe využít?

Podzim není jen sychravé období, kdy se bojíme kdejaké virózy. Jsou to i krásně barevné měsíce, které přináší úrodu jak na zahradách, tak i v přírodě. Třeba takové šípky je doslova škoda nechat bez užitku spadat na zem. Vždyť právě tyhle krásné a zdravé plody dokázaly využít už naše prapra…babičky pro posílení zdraví a imunity celé rodiny. Je čas vrátit se k přírodě a naučit se znovu dobře zacházet s tím, co nám nabízí. Jak tedy správně sbírat, sušit, zpracovávat a uchovávat šípky tak, aby nám byly k užitku po co nejdelší dobu, ideálně přes celou zimu? Není to tak složité, ale základní znalosti bychom přece jen mít měli.

Kvalita je základ

I když už bývá poměrně chladno, na sběr šípků ještě pořád není pozdě - a jsou dokonce oblasti, kde jejich sezona teprve začíná. Jak na to? Tak předně je třeba vybírat jen skutečně zdravé plody, sytě červené a ideálně bez viditelného poškození. To není obvykle problém, protože šípky nemívají větší problémy s kvalitou. Měli bychom si tedy dát alespoň pozor na jejich pevnost. Příliš měkké plody jsou přezrálé a budou se hůř sušit. Navíc ztrácejí značné množství vitamínů, a tím i svoji léčivou a podpůrnou sílu.

Sušit s rozumem a opatrně

Jakmile přineseme domů košík plný šípků (a pokud jsme nezapomněli na rukavice, protože šípkové keře své plody opravdu srdnatě brání nelítostnými trny), můžeme začít s jejich přípravou na sušení. Pro jistotu celou úrodu ještě vysypeme třeba na plech a každý plod znovu prohlédneme. Opravdu se to vyplatí. Pak už nezbývá nic jiného než se pustit do sušení.

Šípky pomáhají posilovat imunitu, zpevňují cévy, pomáhají při infekcích dýchacích cest, žlučníku i ledvin, zmírňuje zažívací potíže, čistí krev, zmírňují problémy v souvislosti s menstruačním cyklem, ulevují od křečí a účinkují i při mnoha dalších problémech...

Pokud ještě venku vládne alespoň trochu teplé počasí a sluníčko, je ideální využít k sušení právě přírodní podmínky. Pozor ale na podvečer, kdy už je ve vzduchu cítit vlhkost. Plíseň by na sebe nenechala dlouho čekat. Chladnější dny ale vyžadují využití techniky a k tomu je samozřejmě v dnešní době možné s úspěchem využít sušičku na ovoce, ale běžnější je stále ještě klasická trouba. Jen musíme dát dobrý pozor, abychom šípky skutečně sušili, ale nepekli. K tomu poslouží teplota kolem 60 - 70 °C a pootevřená dvířka trouby. Navíc je třeba šípky pečlivě hlídat, protože sušení v troubě netrvá dlouho a není problém všechno pokazit.

V lahvi i v papírovém sáčku - jak kdy a jak kde

Jakmile je usušeno, jsou šípky připraveny na uskladnění. To nastává ve chvíli, kdy nejsou uvnitř vlhké a je možné je bez větších problémů rozdrtit. Pak je možné uložit je bez obav z plísně do sklenice, kterou je možné důkladně zavřít buď šroubovacím víčkem, nebo ještě lépe zábrusem, ale takové lahve má dnes doma patrně jen málokdo. Skutečně suché prostory dokáží uchovat sušené šípky i v papírovém nebo látkovém sáčku po celou zimu až do příštího roku. A věřte, že se taková zásoba malých vitamínových bombiček hodí.

Horká voda všechno zkazí

Tak jste zvyklí vařit si klasický šípkový čaj - tedy rozdrtit šípky a zalít je vroucí vodou nebo je dokonce povařit? To je ale veliká chyba, protože vitamíny, po kterých naše tělo tak touží a které jim mohou šípky nabídnout, se tím z většiny zničí a nám pak nezbyde nic jiného než ochucená červená voda. Proto je důležité rozdrcené šípky nechat přibližně půl až jeden den louhovat ve studené vodě. Výsledek sice nebude tak rychlý, ale zato si připravíme skutečně účinný nápoj, který můžeme nakonec (velmi opatrně a rozhodně ne příliš) zahřát, abychom si ho vychutnali ještě lépe - ideálně oslazený medem.

Jak jste na tom právě vy? Jste příznivci přírodní lékárny, nebo raději zaběhnete do té v supermarketu?

Zdroj: Český rozhlas, wikipedie

