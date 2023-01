Neuvěřitelný kousek českých partyzánů! I tak se dá sestřelit nacistické letadlo

Druhá světová válka se chýlila ke konci. 14. dubna 1945 bylo partyzány nedaleko Jamolic salvou z pušek a tří kulometů sestřeleno nacistické průzkumné letadlo patřící do kdysi mocné a obávané Luftwaffe. Stroji po střelbě vynechal motor a letadlo bylo nuceno přistát.

Partyzáni nelenili a okamžitě se přesunuli ke zneškodněnému letadlu. Zastřelili pilota a jednoho člena posádky. Druhému se podařilo utéct. Pravděpodobně se jednalo o jediné letadlo sestřelené partyzány v českých zemích pouze pěchotními zbraněmi.

A jak tato odvážná skupina nakonec dopadla? Bojová činnost družiny se završila 5. května 1945, kdy byl zničen most přes řeku Jihlavku u Mohelně. Úspěšná akce ve spolupráci s jednotkou Rudé armády byla poslední. Konec války se blížil a další osudy partyzánské skupiny jsou jen těžko dohledatelné. Přitom její začátky jsou více než zajímavé.

Partyzáni bez pořádné výzbroje

Antonín Řepka se rozhodl založit partyzánskou skupinu poté, co se nedostavil na nucené práce do Maďarska. 14. října se s dalšími dobrovolníky shodli, že přejdou do ilegality. Schovávali se v okolí obce Senorady nedaleko Brna v místních lesích. Skupina kapitána Řepky nesla jméno sociálně demokratického a později komunistického politika Dr. Josefa Hybeše.

K záškodnické aktivitě jim však dlouho scházela poctivá výzbroj. Disponovali jen jednou brokovnicí, kulovnicí a několika staršími pistolemi a puškami. Tyto zbraně získali od hajných a pytláků. Skupina se později zkoušela dostat k dalšímu arzenálu zbraní přepadením četnických stanic a okrádáním lesníků.

Vybavení od Maďarů

Lepší vybavení získali až od maďarských vojáků, kteří se partyzánům vzdali. Věděli, že v Maďarsku už je v té době dobojováno, a nechtěli padnout na straně prohrávajících nacistických jednotek. Vzdali se tak dobrovolně, bez jediného výstřelu.

Později se partyzáni spojili s Rudou armádou. Ta se pohybovala u proudu řeky Jihlavy na nebezpečném území plném německých jednotek a vedl ji generál Bělousov. Právě s jejich pomocí zničili již zmíněný most přes řeku Jihlavku.

