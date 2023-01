Nikola Tesla: Psychicky nemocný génius nemohl žít bez trojky. Proč všechno neustále čistil?

Jsou lidé, kteří za celý život nepřijdou na nic nového, a pak takoví, z jejichž nápadů může čerpat lidstvo i po staletích. Do druhé skupiny patří slavný vynálezce, konstruktér, ale také fyzik Nikola Tesla. Na jeho konto můžeme připsat na sedm stovek vynálezů, zlepšovacích návrhů a inovací, které s námi mnohdy došly historií z jeho doby až dodnes. A jistě je budou využívat i naši potomci.

Vynálezy, které pomáhají dodnes

O čem je řeč? Tak třeba namátkou transformátor, indukční motor, Teslova turbína nebo třeba také bezdrátová komunikace. Ano, Nikola Tesla, narozený v roce 1856, ve své práci předpověděl možnost využívání mobilních telefonů. Tak geniální vědec a technik to byl. Měl ale oproti některým jiným jednu velkou nevýhodu.

Neměl podnikatelského ducha, a tak místo aby se dostal na výsluní nejen vědeckého, ale i společenského života jako někteří jeho kolegové, stáří a konec života prožil téměř zapomenutý a chudý.

Nemoc geniálních mozků

Teslův život patřil elektřině a všemu, co s ní souviselo. Byl to člověk od přírody technicky založený a vzdělaný, nemuseli bychom u něj tedy čekat žádné malichernosti, které ovládají nás, “obyčejné” lidi. Opak byl ale pravdou, a to vinou jeho nemoci, s níž nemohl nic dělat. Nikola Tesla trpěl Aspergerovým syndromem, který lidem na jednu stranu znesnadňuje život, ale na tu druhou z nich může udělat geniální vědce. Ostatně kromě Tesly se s tímto problémem potýkali v historii mnozí vědci i umělci. A jedním z nejznámějších současných autistů je Elon Musk, ještě před pár měsíci nejbohatší muž planety.

Pravým opakem Teslovy podnikatelské neschopnosti "trpí" další slavný muž s Aspergerovým syndromem Elon Musk. Ten byl ještě před pár měsíci nejbohatším mužem planety (nahradil jej Bernard Arnault, šéf módního impéria LVMH). Akcie Muskovy společnosti, pojmenované - jak jinak - Tesla totiž klesly na polovinu své hodnoty a její majitel tak rázem “zchudl” v roce 2022 o 100 miliard dolarů. To už je, jak určitě každý musí uznat, jistý zásah do peněženky. Pár desítek miliard mu ale ještě naštěstí zbylo…

Tři čísla jsou základem všeho

Jak se Aspergerův syndrom u Nikoly Tesly projevoval? Tak za prvé měl skutečný odpor k fyzickému kontaktu s ostatními lidmi a představa, že by se měl dotknout cizích vlasů, pro něj prý byla zcela děsivá. S tímto bezesporu geniálním vědcem je ale spojována i další podivnost, které se pravděpodobně nemohl zbavit. Byla to naprostá fascinace čísly 3, 6 a 9. Dokonce prohlásil, že pokud by lidé znali skutečnou důležitost těchto čísel, měli by v ruce klíč k pochopení vesmíru. A podle tohoto názoru s čísly také zacházel.

Bez trojky se neobešel

Nikola Tesla ale svůj obdiv ke svým zamilovaným číslům přenášel i do běžného života. Považoval je za základ všeho poznání, které bychom o vesmíru, planetě i životě měli vědět.

Pokoj, ve kterém se mohl ubytovat v hotelu, musel mít vždy číslo dělitelné třemi. Traduje se také, že před tím, než vstoupil do budovy, ve které ještě nebyl, nejprve “pro jistotu” třikrát obešel celý blok.

Kromě toho miloval čistotu, patrně díky své psychické poruše (nebo snad spíše její vinou), stále dokola čistil předměty, s nimiž pracoval. Svůj příbor čistil osmnácti ubrousky, než se mohl v klidu najíst - proč osmnácti? Jen se zamysleme - jde o násobek trojky, šestky a dokonce i devítky. Tak není tohle číslo doslova dokonalé?

Zadlužený génius zemřel v chudobě a sám

Nikola Tesla opravdu neměl ani přes svoje geniální nápady a patrně i schopnost nahlížet do světa “za oponou” nijak jednoduchý život. Vinou své povahy a manažerské neschopnosti si musel často na výzkum a na svoje vynálezy půjčovat peníze, a to se mu také později vymstilo. Ve stáří se ocitl bez peněz a prakticky i bez blízkých lidí.

Na životním klidu mu nepřidali ani jeho komunikačně a podnikatelsky zdatnější současníci a konkurenti, jako byl Thomas Alva Edison a později i Guglielmo Marconi. Právě ti mu vzali velký kus jeho slávy, ale takový je zkrátka život. Nic to nemění na tom, že bychom dnes bez Nikoly Tesly pravděpodobně žili trochu jiné životy a svět by se bez jeho vynálezů ubíral alespoň zčásti jiným směrem…

