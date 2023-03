Panovníci se slabostí pro muže. Svého zástupce mají i Češi

Panovníci měli život jasně nalajnovaný. Přísná výchova, domluvený sňatek, etiketa, zákony. To ale neznamená, že neměli svoje touhy. Ty paradoxně často překračovaly to, co společnost té doby tolerovala. Kdo zahořel láskou k mužům?

Richard I. Lví srdce

Anglický král se po nátlaku své matky oženil až ve třiačtyřiceti letech. Dlouho si nechával otevřená zadní vrátka a sňatku se vyhýbal. Obklopoval se převážně muži a o ženy nejevil zájem. Měl spoustu koníčků a všichni kolem ho omlouvali, protože měl plnou hlavu kralování. Nenašel si čas ani na milenku. Když mu ale matka dala nůž na krk, odmítla dál respektovat synův životní styl a přivedla mu Berengarii Navarrskou, odjel narychlo na Sicílii. Lidé si mysleli, že chce utéci před závazky, případně skrývá vážnou nemoc. Na náměstí v Messině poklekl polonahý na zem a veřejně se vyzpovídal. Hříchy proti přírodě jsou jasným odkazem na sodomii. Král chtěl zřejmě před vstupem do manželství očistit svoji duši.

Ludvík II. Bavorský

Bavorský král za sebou z pozice panovníka nenechal příliš hlubokou stopu. Mnohem více se zajímal o divadlo, měl přátele mezi herci. Náklonnosti k mužům ale průchod nedával. Už v pubertě slyšel hlasy a byl labilní. Když v roce 1864 nastoupil na trůn, trpěl. Uvědomoval si, že láska ke stejnému pohlaví je tabu a nesmí ji dát najevo. Nedokázal ale city potlačovat, a tak navázal vztah s hudebním skladatelem Richardem Wagnerem. S tím si vyměnil na šest set milostných dopisů, protežoval ho, ve Švýcarsku mu nechal postavit honosný dům a zahrnoval ho diamanty a safíry. Bylo mezi nimi hluboké pouto a vztah byl částečně fyzický, ale pro sexuální vybití byl králi po ruce podkoní Richard Hornig.

Václav IV. byl pověstný barevným oblečením. Každá nohavice jiná a záliba v brokátu a nákladném zdobení.

Václav IV.

Syn Karla IV. se u oltáře objevil dvakrát. Poprvé s Johanou Bavorskou, podruhé s její neteří Žofií. Do založení rodiny se ale nehrnul a radši si našel kumpány mezi chudšími šlechtici. Ti mu pochlebovali, jezdili s ním na lovy a společně hodovali. Král přicházel o velké peníze, protože povedení důvěrníci z přátelství s Václavem těžili a nezdráhali se prospěchařit a ovlivňovat úřady. Král vynechal pohřeb první ženy i korunovaci té druhé. Mužská společnost pro něj byla vším a nehodlal se jí vzdát. Čím dál více času trávil po hradech daleko za Prahou, kde ho nikdo neznal a kde zapadl v davu. Po nocích hýřili, slavili a oddávali se všemu, co bylo zakázané. Sám Václav IV. se prý ale orgií neúčastnil. S pohlavním stykem měl problémy a zastával pozici tichého pozorovatele. Jen s katem byl občas viděn na půlnoční procházce v lese.

Zdroj: rictornorton.co.uk, koukalici.cz

KAM DÁL: Bezzubého krále Ludvíka II. zbavili svéprávnosti. Podivínského panovníka přijeli bránit hasiči ze širokého okolí.