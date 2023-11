Shakespeare vstal z mrtvých a vzal si hvězdu filmu Ďábel nosí Pradu, říkají konspirátoři

Před 11 lety si herec Adam Shulman vzal svou lásku Anne Hathaway, kterou si můžete pamatovat z filmů Ďábel nosí Pradu, Bídníci nebo Zakletá Ella. A strhla se doslova lavina. Někteří jsou totiž přesvědčení, že je to reinkarnovaný William Shakespeare!

Shakespeare byl mistrem komedie i tragických příběhů

William Shakespeare, považovaný za jednoho z největších dramatiků všech dob, se narodil pravděpodobně kolem 23. dubna 1564 v městečku Stratford-upon-Avon v Anglii do rodiny nižší střední třídy, jeho otec byl místní obchodník a radní. O jeho vzdělání se spekuluje, ale pravděpodobně navštěvoval místní školu, kde získal základní vzdělání.

V Londýně pak začal svou kariéru v divadle. Jeho dramatický talent byl brzy rozpoznán, William se tak zanedlouho stal spoluvlastníkem divadla Lorda Chamberlaina, které bylo známo jako Královské divadlo. Shakespearovy práce zahrnují historické hry, jako jsou Richard III. a Jindřich V., ale také komedie, například Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic nebo Zkrocení zlé ženy.

Byl také mistrem tragédie, což se projevilo v jeho nejslavnějších hrách, mezi něž se řadí mimo jiné třeba Hamlet, Othello, Král Lear i Macbeth.

Šokující podoba

Manželkou dramatika Shakespeara byla Anne Hathaway – jmenovkyně slavné herečky! Právě ta je jí neuvěřitelně podobná, o Shulmanovi ani nemluvě. Ten vypadá, že je snad dvojčetem slavného dramatika! Milovníci konspiračních teorií toto spojení naprosto milují a rádi o něm diskutují na sociálních sítích. V poslední době se roztrhl pytel s profily, které se věnují reinkarnaci. Takový zázrak jim totiž přímo nahrává.

Co na fascinující podobu říkají slavní manželé? To nikdo neví. Ačkoliv jim jistě neušlo, že se o tom mluví zkrátka všude, nikdy se k tomu osobně nevyjádřili. Spokojeně spolu vychovávají dva syny a budují kariéru. Na to, že by se stal ze Shulmana další světový dramatik, to zatím nevypadá, ale umělec to je, tak vlastně ani tady jablko nepadlo daleko od stromu...

